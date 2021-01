1975 à 1985, une décennie de musique cubaine avant-gardiste

Publié le 20 janvier 2021 à 14:52 par Guillaume Schnee

Gilles Peterson et Stuart Baker ont exhumé les pépites méconnues de la scène expérimentale cubaine post-révolution pour la compilation "Cuba: Music and Revolution: Culture Clash in Havana" du label Soul Jazz Records.

Si le monde a connu une nouvelle vague de musique cubaine dans les années 90 avec le Buena Vista social Club et ses éternels standards du son, cha cha cha ou boléro, c'est bien dans les années 70 que la musique de l'île va faire sa révolution . Alors que les émigrés portoricains, dominicains et cubains commencent à faire vibrer le Spanish Harlem à New York New York avec leur Salsa, les musiciens insulaires vont expérimenter de nouvelles formes musicales libertaires en mêlant leur héritage afro - cubain au jazz fusion, au funk, à la pop psychédélique, au tropicalisme brésilien ou au disco . Gilles Peterson et Stuart Baker ont sélectionné 23 trésors de cette scène musicale avant - gardiste méconnue pour la compilation Cuba: Music and Revolution: Culture Clash in Havana: Experiments in Latin Music 1975 - 85 Vol . 1.

La musique de cette compilation présente des groupes cubains légendaires tels que la formation Irakere de Chucho Valdés, Los Van Van, le saxophoniste Paquito D'Rivera ou Pablo Milanés ainsi qu'une foule d'artistes moins connus tels que le Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, Juan Pablo Torres et Algo Nuevo, Grupo Monumental et Orquesta Ritmo Oriental, groupes dont les noms restent largement méconnus en dehors de Cuba en raison de l'embargo commercial américain .

Gilles Peterson, auteur de plusieurs volets de la série Havana Cultura pour son label Brownswood et Stuart Baker, qui a signé plusieurs albums cubains sur le label Soul Jazz, ont collaboré avec Elgrem, la maison de disques d'État de l'île, pour réunir ces perles rares d'une scène musicale effervescence qui, dix ans après la révolution, gravait la nouvelle identité culturelle du jeune État socialiste .

"Cuba: Music and Revolution: Culture Clash in Havana: Experiments in Latin Music 1975-85 Vol. 1"

