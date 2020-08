"Silver Ladders" les songes lumineux de Mary Lattimore

Publié le 20 août 2020 à 09:37 par Guillaume Schnee

La harpiste californienne sort un nouvel album magnifique inspiré par les paysages des Cornouailles et enregistré avec le guitariste Neil Halstead.

La musicienne Mary Lattimore s'est peu à peu créé un univers musical néoclassique singulier mêlant la poésie de sa harpe à des textures électroniques . Après la sortie de son album Hundreds of Days, elle a multiplié les tournées et les collaborations notamment avec Meg Baird sur Ghost Forests, Mac McCaughan sur New Rain Duets, Julianna Barwick sur Healing Is a Miracle ou Soccer Mommy pour color theory . Lors d’un festival, elle a rencontré le guitariste Neil Halstead du groupe rock Slowdive et songwriter folk à l'univers bucolique . De cette entente artistique est né l'album Silver Ladders, attendu le 9 Octobre sur Ghostly International .

Inspirée tant par les récits des Cornouailles que par ses paysages, la harpiste et son complice délivrent une série de tableaux, de contes musicaux aux atmosphères sombres et romantiques illuminés par le scintillement raffiné de la harpe qui semble surgir d'un horizon lointain, des synthés comme en apesanteurs et d'une guitare ondulant au rythme du ressac de la mer agitée .