Sigur Rós sort l’album orchestral "Odin’s Raven Magice"

Publié le 26 octobre 2020 à 16:06 par Guillaume Schnee

Le célèbre groupe de Reykjavik dévoile "Dvergmál", premier extrait de son œuvre symphonique enregistrée à Paris avec les artistes islandais Hilmar Örn Himarsson et Steindór Andersen.

Les membres de la célèbre formation islandaise s'étaient fait plutôt discret depuis leur dernier album commun Kveikur sorti en 2013, signant au compte goutte quelques titres inédits, remixes et une bande originale instrumentale sortie sous le nom de Circe. Alors que leur leader, Jónsi, vient de publier son deuxième album solo Shiver, les musiciens de Sigur Rós ont annoncé la sortie, le 4 décembre prochain, de Odin’s Raven Magice, une œuvre orchestrale de 70mn devenue un mythe pour les fans du groupe de Reykjavik .

Odin’s Raven Magic est une commande du Reykjavík Arts Festival en 2002 et jouée seulement quelquefois depuis . Une suite orchestrale inspirée par le poème médiéval islandais du 14e siècle intitulé Hrafnagaldur Óðins ( Odin’s Raven ) célébrant les deux corbeaux du dieu Odin qui ont survolé la Terre pour lui ramener des informations et évoquant la fin du monde des dieux et des hommes .

C’est un poème très visuel, avec des images qui parlent de la chute, et un monde qui gèle du nord au sud . C’était un avertissement apocalyptique . ( Hilmar Örn Hilmarsson )

L'album qui en résulte a été enregistré à La Grande Halle de la Villette avec l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire national de Paris et la Schola Cantorum de Reykjavik dont les choeurs ont été arrangés et dirigés par l’ancien membre de Sigur Rós, Kjartan Sveinsson et par Maria Huld Markan Sigfúsdóttir d’Amiina . Dans cette œuvre céleste et crépusculaire on peut entendre le marimba composé de morceaux de pierre du sculpteur Páll Guðmundsson .