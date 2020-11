Pour Noël, une douce nuit avec Chilly Gonzales

Publié le 6 novembre 2020 à 09:01 par Ghislain Chantepie

L’insaisissable pianiste canadien annonce un album de reprises enneigées et dévoile sa relecture solennelle de « Douce nuit, sainte nuit ».

Quoi qu’il advienne de Noël cette année, Chilly Gonzales a déjà pensé à vous . Parmi la flopée de Christmas songs qui dévaleront les pistes de l'Internet cette année, le pianiste et producteur canadien vient de prendre une longueur d’avance en annonçant un album entier pétri de reprises de cantiques enneigés . Attendu le 13 novembre prochain, A very chilly christmas promet ainsi de naviguer entre « de vieux trucs féodaux et les nouveaux hits de Noël » d’après un communiqué publié par l'entourage du musicien .

La tracklist déjà mise en ligne de ce long - format ne laisse d’ailleurs aucun doute là - dessus, avec des relectures annoncées des classiques Silver Bells ou Auld Lang Syne, mais aussi du Last Christmas de Wham ! ou encore de l’impérissable All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey . Surtout, le Canadien s’est entouré comme souvent de ses fidèles complices Feist et Jarvis Cocker qui devraient donner de la voix sur trois titres au moins tandis qu’une composition originale est également attendue .

Pour patienter, Chilly Gonzales vient de mettre en ligne un premier extrait et pas des moindres, à savoir sa relecture du monument Silent Night plus connue en France sous le titre Douce nuit, sainte nuit . Une relecture solennelle, presque grave, au piano et au violon où transpercent mélancolie et nostalgie . A savourer en portant les chaussettes de Noël siglées Gonzales, disponibles en précommande sur son site internet .

Noël est une période d'émotion intense très mitigée, et les cantiques existants sonnent souvent comme un sourire forcé . C’est un moment typique de bonheur superficiel, mais aussi un moment de réflexion et de deuil des événements tristes qui se produisent tout au long de l'année .

