Philip Glass dévoile son Quatuor à cordes n° 9 avec le Quatuor Tana

17 janvier 2022

Le compositeur américain de musique contemporaine a fait appel au talentueux quatuor explorateur pour sa création "King Lear" accompagnée sur ce disque par son Quatuor à cordes n° 8.

En 2019, Philip Glass se voit proposer de composer la musique de scène pour une production Broadway de King Lear. Le géant de la musique contemporaine pense tout de suite à un un quatuor à cordes pour pour dépeindre la turbulence, la violence, et le désespoir au cœur de la tragédie de Shakespeare. Après le Kronos Quartet et le Jack Quartet, il pense à l'esprit libre et explorateur du Quatuor Tana pour créer son neuvième Quatuor à cordes nommé pour l'occasion King Lear.

Depuis 2010, le Quatuor Tana se plaît à conjuguer les partitions à tous les temps en décloisonnant les esthétiques de la musique classique et contemporaine, poussant ses désirs d'explorations jusqu'à l’enseignement et la transmission de son savoir musical. Antoine Maisonhaute, à la fois fondateur et premier violon de Tana, Ivan Lebrun, second violon, Julie Michael, altiste et Jeanne Maisonhaute, violoncelliste définissent cette œuvre en cinq mouvements comme "des petites miniatures, avec des ambiances et des recherches sur le timbre tout à fait nouvelles pour Philip Glass, et ça donne un opus très singulier".

Philip Glass - Quatuor Tana - String Quartet N°9 (King Lear) et N°8

Les musiciens donnent ici vie au saisissant paysage qui se déroule à travers les structures répétitives, les harmonies oscillantes, et les battements rythmiques qui font la renommée de Philip Glass, le tout ponctué de textures glaciales pour annoncer la furieuse tempête à venir.

Cet enregistrement est également l’occasion de découvrir le Quatuor n°8 de Philip Glass, composé en 2018 à partir d’un solo de piano offert par Philip Glass à Robert Hurwtiz, Président du label Nonesuch.

Dates de concerts :

le 18 janvier à Valenciennes, Le Phénix scène nationale - Création française

le 19 janvier à Bourges, Maison de la Culture

le 23 janvier à Arras, Tandem scène nationale

les 28 et 29 janvier à Lyon, Opéra Underground - Amphithéâtre

le 13 février à Paris, La Scala

