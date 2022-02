"Letter", le message de gratitude de Sofiane Pamart

Publié le 10 février 2022 à 13:52 par Catherine Carette

Le pianiste prodige sort le second album néo-classique de sa carrière solo fulgurante.

Après avoir collaboré avec Kery James, Médine, Scylla, Grand Corps Malade, Joey Starr, Kimberose, Arno , Gaël Faye, Selah Sue et tant d'autres, le pianiste fétiche des rappeurs veut briser les frontières et rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. Son premier disque solo Planet suivi d'une version gold nous faisait déjà voyager de par le monde. Entre Chopin, Ravel, Debussy, Keith Jarrett, Thelonious Monk ou Bill Evans, son cœur balance. Avec son nouvel album Letter adressé à son public pour le remercier de l'avoir porté si haut, il témoigne de ses rencontres en Asie, en Corée-du-Sud, au Vietnam, à Singapour, Taiwan, au Japon et en Thaïlande. "Grâce au public, je vis quelque-chose de formidable. Je ne m’étais jamais mis de limites mais je ne savais pas que ça irait aussi vite". Le clip de Love, tourné entre Istanbul, Paris et la Camargue, illustre l'un des 18 morceaux qui composent l'album dont chaque titre est un élément de la phrase : Dear - Public - Your - Love - Saved - Me - From - Solitude - Forever - Sincerely - Sofiane.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Sofiane Pamart a grandi dans un quartier populaire de Lille. À l'âge de 4 ans, sa mère découvre qu'il joue d’oreille la musique du Parrain d’Ennio Morricone et le générique de Dragon Ball Z sur son piano-jouet. Il entre au conservatoire à 6 ans et en ressort à 17 ans avec la médaille d’or. Il monte son premier groupe de rap Rhapsodie avant de composer pour les grands noms du genre. Le jeune homme est doté d'une oreille absolue, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu’il entend un son, il l’associe à une note. Grâce aux sacrifices de son grand-père mineur et de sa mère professeure de lettre, première de la famille à lire et à écrire, il est lui, le premier à apprendre la lecture de la musique. Depuis tout petit, il veut être le meilleur et cette croyance lui permet de se surpasser tous les jours. La passion, la détermination et un travail acharné au quotidien le propulsent au firmament.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Letter est une plongée intime à l’intérieur de soi, romantique, ténébreuse mais pleine de tendresse et de reconnaissance. La musique de Sofiane Pamart s'affranchit des codes et trouve son inspiration partout, entre classicisme et modernité, dans les partitions du classique, du jazz, de l'électro ou encore de la pop. Devenir un artiste majeur à l’international, accompagner le quotidien d’êtres humains du monde entier, tel est le souhait le plus cher de Sofiane Pamart qui oublie sa technique si chèrement acquise pour n'être plus que lui-même.

Letter sort le 11 février sur le label PIAS

En concert : Le 12/02 au Schweitzer PMC de Strasbourg

Le 24/02 à l'Opéra de Nice ( avec orchestre + chorus)

Le 06/03 au Théâtre de la Filature à Mulhouse

Le 17/03 Salle Poirel à Nancy ect ....

À lire aussi Sofiane Pamart, un message d’amour au public