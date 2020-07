Le Kronos Quartet célèbre Pete Seeger sur "Long Time Passing"

Publié le 31 juillet 2020 à 14:18 par Guillaume Schnee

Kronos Quartet / Photo Jay Blakesberg

Le célèbre quatuor à cordes californien et ses invités s'aventurent dans l'immense répertoire de l'activiste folk américain et dévoilent le titre "Where Have All the Flowers Gone?".