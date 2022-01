Le délicieux voyage de Jacqui Dankworth et du Brodsky Quartet

Publié le 25 janvier 2022 à 09:51 par Catherine Carette

La chanteuse et l'orchestre fusionnent musique de chambre, jazz, pop, folk avec une délicatesse absolue sur l'album "Rocking Horse Road" attendu le 28 janvier.

À l'aise dans tous les styles de musique, la diva du jazz anglo-saxon Jacqui Dankworth, fille de la chanteuse Cleo Laine et du compositeur Sir John Dankworth, s'allie au Quatuor Brodsky qui a joué sur plus de 70 disques. Si chaque jour le quatuor à cordes joue Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Bartok ou Schostakovitch, il regarde aussi au-delà des limites de la musique classique et collabore avec des artistes de tous horizons musicaux. Leur album Rocking Horse Road joué avec maestria, propose des compositions de Harvey Brough, David Gordon, Charlie Wood ainsi que les propres morceaux de la chanteuse et des revisites de chansons de Björk, Sting, Diana Krall et Elvis Costello.

La chanteuse et comédienne Jacqui Dankworth et le Brodsky Quartet se sont rencontrés il y a plus de vingt ans sur un projet de chansons au nom du Contemporary Music Network. Les deux violons, l'alto, le violoncelle et la voix ont cherché l’alchimie idéale du son, de la dynamique, de l’harmonie. de l'esprit. Aujourd'hui l'équilibre semble parfait.

A l'approche de chaque répétition et représentation en tant que chambristes, nous nous placions en demi-cercle, emmenant Jacqui au cœur de l'ensemble, une autre voix dans notre conversation musicale. Excité par notre voyage, le père de Jacqui, le célèbre saxophoniste et compositeur Sir John Dankworth, a fait plusieurs nouveaux arrangements spécialement pour nous.

Brodsky Quartet - Photo de Sarah Cresswell

Leur nouveau répertoire va du folk au rock en passant par la pop et le jazz. Mention spéciale pour Patience, la magnifique composition de son mari, le pianiste-chanteur Charlie Wood sur des mots de Rabindranath Tagore que Jacqui Dankworth interprète avec une voix d'une grâce infinie. Parmi les reprises du disque, on note celle de Speak Low composé par Kurt Weill sur des paroles de Ogden Nash ou celle du Fragile de Sting rendant hommage à notre planète. En attendant la sortie de l'album le 28 janvier, on vous laisse apprécier cette reprise du titre Play Dead de Björk :

