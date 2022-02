La lueur atmosphérique de Vanessa Wagner

Publié le 28 février 2022 à 15:32 par Catherine Carette

La captivante pianiste dévoile un titre de son futur album "Study Of The Invisible" explorant des œuvres de Brian et Roger Eno, Suzanne Ciani, Philip Glass, Bryce Dessner.

Chambriste recherchée jouant sur les scènes du monde, Mozart, Debussy, Rameau, Haydn, Brahms, Schumann, Rachmaninov, Scriabin, Berio comme personne, Vanessa Wagner poursuit en parallèle son exploration personnelle, des récitals classiques aux créations contemporaines en passant par les répertoires des musiques électroniques et minimalistes. Après Statea en 2016, en duo avec le musicien électronique Murcof, elle prolonge sur Study Of The Invisible, le voyage entamé en 2019 sur son disque solo Inland. En écoute, son interprétation fluide et dense d'une composition du plus francophile des musiciens américains, Bryce Dessner, membre du groupe The National. La pianiste y invoque "l'heure bleue", encourageant une méditation sur le confort et l'angoisse, la vigilance et l'abandon :

Sur cet album attendu le 25 mars porté par le label InFiné, on découvre des œuvres rares ou inédites de compositeurs de toutes générations. Vanessa Wagner rassemble les esprits du génial et visionnaire compositeur américain Moondog, du maître de la musique répétitive et minimaliste Philip Glass, du pape de la musique ambient Harold Budd, des postminimalistes Peter Garland, David Lang ou Julia Wolfe et de la jeune garde : Bryce Dessner, Nico Muhly, Timo Andres. On y découvre aussi des compositions de Suzanne Ciani, pionnière des musiques électroniques et du New Age dans les années 80, de Caroline Shaw, la plus jeune lauréate du prix Pulitzer qui se balade entre musiques savante et populaire ou des œuvres inclassables de Ezio Bosso, Melaine Dalibert et de Brian Eno, producteur du Heroes de David Bowie et son frère pianiste et compositeur Roger Eno, qui signent le titre cristallin nommé Céleste, à l'origine de leur tout premier album collaboratif Mixing Colours. En écoutant la version synthétisée des deux frères, Vanessa Wagner a souhaité donner au morceau une couleur plus intemporelle : "La pureté du son du piano met l’accent sur l’aspect mélodique de cette pièce, tout en préservant son noyau mélancolique” :

"Chercher son intériorité", c'est ce qu'aime le plus Vanessa Wagner dans la musique, explique-t-elle. "Explorer l’intensité sans déluge de notes, le dépouillement comme mode d’expression me passionne. Il s’agit pour l’interprète de faire ressortir une vraie atmosphère, une respiration du tempo, une sensualité du son, de mettre une intensité dans chaque intention, et faire vivre et vibrer les espaces entre chaque note. Ce n’est pas une musique légère, c’est une musique intense émotionnellement, qui va en profondeur, dans laquelle on met une part de son histoire…"

Gratter la partition pour en extraire la quintessence, les liens imperceptibles entre silences et harmonies et les ressources profondes que la musique fait naître, tel est le voyage que Vanessa Wagner a entrepris. Avec son Study Of The Invisible elle arpente des territoires multiples et singuliers dont le fil rouge est la lumière intérieure.

En concert :

05.03 - Valence – Moondog

20.03 - Paris - Mairie du 9ème (Récital)

07.04 - Antony -L’Azimut

23.04 - Nantes - Festival Variations 05.05 -

La Scala, Paris (release party de Study of the invisible)

10.05 - Montauban - Théâtre récital

14.05 - Lyon (Moondog)

21.05 - Paris - Seine Musicale (Concertos Bach Glass Orchestre Appassionato)

