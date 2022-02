Koki Nakano, entre romantisme et minimalisme

Publié le 17 février 2022 à 09:25 par Catherine Carette

Le compositeur et pianiste japonais poursuit sa puissante relation entre la musique et la danse avec deux extraits de son album "Oceanic Feeling" attendu au printemps.

Lauréat de la commission Musique de la Cité internationale des arts, Koki Nakano sort Oceanic Feeling, un nouvel album publié le 16 mai sur le label No Format!. "L'Océan nous lie tous, humains, n'est-ce pas? Puisque dans notre lointain passé commun nous sortons tous des eaux" dixit le pianiste. En attendant le raz de marée, on se laisse porter par la vague Treg dévoilé il y a peu. Les Tregs (lymphocytes T régulateurs) empêchent notre corps de détruire ses propres cellules saines dans le cas de maladies auto-immunes. Ayant la propriété d'inhiber la prolifération d'autres lymphocytes T, ils sont nécessaires au maintien de la tolérance immunitaire et notamment à la poursuite de la grossesse. Ce morceau évoque au pianiste notre existence fragile en équilibre entre l'auto-rétention et la tolérance à accepter les autres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Né en 1988 à Fukuoka, Koki Nokano ne vit que pour son art. Artiste précoce, inspiré tout autant par les musiques classiques et contemporaines que par le jazz, le rock, ou l’électro, le pianiste qui compose aussi pour des défilés de mode et des publicités, signait l'an passé la musique originale de la pièce Brise-lames de Damien Jalet qu'il jouait sur scène aux côtés des danseurs et danseuses du Palais Garnier. Auparavant, en 2019 au Japon, lors d'un workshop avec le chorégraphe et l'artiste visuel Kohei Nawa, jouant du piano à la surface de la mer, entouré des danseurs, il a pris conscience du lien indissociable qu'il ressent entre la musique et le mouvement, grâce à l'élément eau qui fait écho au liquide amniotique.

En 2020 nous mettions en lumière son titre Near-Perfect Synchronization en corps à corps avec le danseur Amala Dianor. Cette fois on craque pour une de ses nouvelles compositions, Glances, mise en image de nouveau par Benjamin Seroussi qui capte la danse de l'étoile montante Tess Voelker, membre du Nederlands Dans Theater, la célèbre compagnie de Jiri Kilian. Quand elle ne collabore pas avec d'autres grands noms de la danse contemporaine, la jeune chorégraphe suit pas son instinct sur des projets plus personnels. ici, sur le pont de Bokrijk, elle évolue dans la brume. Son improvisation qui se poursuit dans le labyrinthe en acier de Genk en Belgique, fusionne avec la forme, les harmonies et les rythmes du morceau.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Le titre Oceanic Feeling, emprunté à Romain Rolland dans une lettre qu'il adressait à Freud, fait référence à une sensation d'éternité. Ce sentiment d'unité est le leitmotiv de Koki Nakano, obsédé, explique t-il, par la question de la frontière entre chaque corps, chaque être humain et le reste du monde.

Notez que le 4 mars sortira un nouveau titre et une nouvelle vidéo tournée à la Fondation Carmignac avec le danseur Mourad Bouayad. Un showcase live aura lieu le 24 mars au Palais de Tokyo avec la participation exceptionnelle de des danseurs et danseuses.

À écouter aussi Koki Nakano dévoile "Near-Perfect Synchronization", tout en élégance

À découvrir aussi "Stay Now", le voyage lumineux du suédois Joel Lyssarides