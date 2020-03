Dans le casque de... Maxence Cyrin

Publié le 9 mars 2020 à 10:59 par FIP.fr

Pour fêter son nouvel album "Aurora", le pianiste et compositeur parisien partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment...

Depuis la sortie de Modern Rhapsodies en 2005, Maxence Cyrin travaille à accorder tous les genres musicaux en ré - interprétant au piano certains des plus grands hymnes rock ou électroniques, notamment sa version de Where is my mind publiée sur son album Novö Piano. Mais au - delà, le pianiste français a façonné depuis des années une œuvre contemporaine et singulière entre musique classique, pop, et électronique, s'inscrivant souvent dans le sillon des grands maitres de l'école néo - classique Max Richter en tête .

De retour dans les bacs le 6 mars dernier avec son nouvel opus Aurora, Maxence Cyrin célèbre aujourd'hui la sortie de ce disque personnel en partageant avec vous sa bande - son du moment, une playlist où se croisent Schubert et Aphex Twin, Ravel et Ramstein, et bien sûr l'incontournable Max Richter .

