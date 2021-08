Craig Armstrong sort "Nocturnes - Music For Two Pianos"

Publié le 17 août 2021 à 15:06 par FIP.fr

Le compositeur britannique présente une nouvelle collection de 14 pièces pour piano, expression impressionniste symbolisant les sentiments et les émotions de nos vies ces deux dernières années.

Originaire de Glasgow, Craig Armstrong est connu pour ses musiques de films, une trentaine, aux côtés de réalisateurs comme Baz Luhrmann (Moulin Rouge , Gatsby le Magnifique) , Oliver Stone (World Trade Center, Wall Street : L'argent ne dort jamais) ou Taylor Hackford (Ray) . L'ancien élève de la Royal Academy of Music à Londres a aussi arrangé et composé pour Texas (I Don't Want A Lover ), Massive Attack (Protection) , Madonna, U2 ou The Passengers de Brian Eno .

Maître dans l'art de mêler musique classique et électronique, le compositeur est, depuis son premier album The Space Between Us, un pilier de la scène néoclassique . Trois ans après son recueil de pièces minimalistes Sun on You, Craig Armstrong revient avec l'album Nocturnes - Music For Two Pianos, un projet raisonnant de sentiments de réflexion, de déséquilibre et de perte, symbolisant une grande partie de nos vies en 2020/21 .

Écrit et enregistré au plus profond de la nuit dans le sous - sol du studio d'Armstrong dans sa maison de Glasgow, le projet a commencé en 2020 avec quelques morceaux écrits uniquement comme une diversion personnelle de la turbulence du monde extérieur . Au fur et à mesure qu'il s'est transformé en disque, Armstrong s 'est rendu compte qu'il lui offrait un répit et un réconfort plus profonds et que l'humeur de la musique était devenue indéniablement liée à son environnement - bien que l'œuvre maintenant terminée ait une étendue et une richesse qui rendent sa portée émotionnelle intemporelle .

C'est un album de la nuit, mais pas nécessairement pour la nuit, avec quatorze compositions individuelles qui explorent et poussent les palettes musicales et émotionnelles de la forme classique . En tant que tel, il dément l'idée que tous les nocturnes doivent être mélancoliques ; si beaucoup d'entre eux évoquent un magnifique sentiment de tristesse, d'autres, comme la piste 4, montrent qu'un nocturne peut aussi être édifiant et exprimer l'espoir .

"Ma grand - mère avait une boîte à musique, ce qui m'a fasciné quand j'étais jeune . Je me souviens encore de sa mélodie . J'ai donc décidé d'écrire une composition pour me rappeler cela et l'atmosphère de sa maison il y a plusieurs décennies . La délicatesse de la mélodie me rappelle à quel point nous sommes fragiles et à quel point les expériences de la petite enfance peuvent nous accompagner tout au long de notre vie. " déclare Craig Armstrong à popos de sa composition Nocturne 12 .

"Nocturnes - Music For Two Pianos" sort le 3 septembre sur Modern Recordings .

