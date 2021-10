Avec "J.S.Bach : Three or One", Fred Thomas transfigure le maître

Publié le 14 octobre 2021 à 10:13 par Catherine Carette

Le trio de caractère du pianiste nous invite à redécouvrir quelques préludes de choral pour orgue, airs de cantates et sinfonias orchestrales de l'épopée baroque de Bach.

Le pianiste, multi - instrumentiste Fred Thomas est un compositeur, arrangeur, producteur parmi les plus recherchés de Londres . Il sort un nouvel album J . S . Bach : Three or One pour piano solo et trio en compagnie de la violoniste kazakhe Aisha Orazbayeva et de la violoncelliste britannique Lucy Railton, plus connues dans le domaine de la musique contemporaine avant - gardiste . Ce Three or One rassemble 24 pièces transcrites par Fred Thomas, principalement extraites de l’Orgelbüchlein, interprétées avec beaucoup de nuances et une extrême sensibilité :

Beaucoup de mes transcriptions déploient des techniques qui séparent les voix et évitent le mélange et le flou typiques de l'orgue dans une église .

On peut supposer que "Bach, l'arrangeur par excellence, dixit Fred Thomas, n'associe pas toujours les compositions à des instruments spécifiques" . C'est pourquoi il les faisait sonner différemment à chaque fois . Pour lui l'essentiel dans la musique était "le son pur, avant le contenu" . La créativité du trio donne encore une nouvelle perspective sur l’œuvre de Johann Sebastian Bach :

Fred Thomas travaille avec une multitude d'artistes dans des projets très variés allant de la musique pour le théâtre au jazz . Il a collaboré avec Jordi Savall, Tamara Stefanovich, Brian Eno, Ethan Iverson, Rache, Trilok Gurtu, Jarvis Cocker, Jeanne Added, Kadialy Kouyaté . . . , travaille avec le National Theatre et a fait des tournées dans le monde en tant que directeur musical avec Shakespeare's Globe . En tant que producteur, il a enregistré des albums pour de nombreux artistes en Europe . Ces dernières années, ce sont ses adaptations de musique baroque qui sont dans la lumière .

J . S . Bach: Three Or One sort le 22 octobre chez ECM New Series / Universal Music

