Agnes Obel en live chez vous avec le clip "Won’t You Call Me"

Publié le 17 avril 2020 à 13:50 par Guillaume Schnee

La pianiste et chanteuse danoise Agnes Obel dévoile une vidéo live féerique d'un titre de son album "Myopia".

En février dernier Agnès Obel sortait son très attendu quatrième album sur le prestigieux label de musique classique Deutsche Grammophon . La chanteuse danoise installée à Berlin présentait en janvier les titres de Myopia au public new - yorkais dans le club de Brooklyn National Sawdust . L'artiste qui a dû annuler sa tournée à cause de la pandémie a décidé de nous offrir un extrait vidéo de ce concert avec cette version rêveuse du titre Won’t You Call Me. Entourée d'un halo bleu Agnès Obel y délivre un pur moment de grâce, un songe merveilleux et introspectif où sa voix éthérée plane comme en suspension sur les notes épurées de son piano, le violoncelle spectral et les volutes électroniques de ses complices .

En attendant de pouvoir revoir Agnes Obel sur scène son album Myopia est à l'écoute ici :

à lire aussi Les songes glacés d’Agnes Obel