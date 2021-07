Un nouvel album pour Iron Maiden

Publié le 19 juillet 2021 à 14:26 par Ghislain Chantepie

Steve Harris et sa bande annoncent la sortie de "Senjutsu" à la rentrée et dévoilent un premier clip rageur.

L’été sera chaud pour tous les fans d’Iron Maiden . Si les fidèles de cette formation quasi - cinquantenaire ont pu être déçus de ne pas les trouver sur l’affiche titanesque du prochain Hellfest Festival, ils peuvent en revanche se réjouir d’une rentrée qui sera inéluctablement marquée par le retour de la mascotte Eddie dans les couloirs des métro ( et bien au - delà) . Car c’est désormais officiel, les géants britanniques du heavy metal viennent d’annoncer la sortie le 3 septembre prochain de leur dix - septième album studio, le premier depuis la sortie de The Book of the Soul il y a six ans .

Baptisé Senjutsu ( qu’on pourrait traduire par « tactique et stratégie ») , ce nouveau disque d'Iron Maiden se découvre au travers d’une spectaculaire pochette figurant Eddie sous la forme d’un samouraï sanglant . Enregistré comme son grand frère au studio Guillaume Tell à Suresnes avec leur fidèle producteur Kevin Shirley, il se compose d’une dizaine de titres composés majoritairement par les increvables Steve Harris et Bruce Dickinson .

Surtout, un premier extrait mis en ligne dès vendredi dernier donne dès maintenant la tendance d’un disque qui ne devrait certes pas révolutionner la ligne musicale du groupe . Servi par un impeccable clip d’animation, The Writing on the Wall ( déjà visionné près de 4 millions de fois depuis sa mise en ligne ) envoie ainsi ses macabres spectres rider dans un désert post - apocalyptique façon Mad Max dans ce qui s’apparente à un véritable mini - film . Un décor idéal pour le come - back d’Iron Maiden qui n’a pas perdu une once de son mordant électrique au passage .

Nous sommes tous très excités par cet album . Il y a un ou deux morceaux qui sont assez différents de notre style habituel et je pense que les fans de Maiden seront surpris - dans le bon sens, j'espère ! " — Bruce Dickinson