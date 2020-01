Pearl Jam de retour dans les bacs, un premier titre en écoute

Publié le 22 janvier 2020 à 16:59 par FIP.fr

Le groupe de Seattle vient de mettre en ligne « Dance of the Clairvoyants », extrait de son nouvel album attendu au printemps.

L’attente fut longue, mais elle ne fut pas vaine . Plus de six ans après la sortie de leur mitigé Lightning Bolt, Eddie Vedder et sa bande seront de retour dans les bacs le 27 mars prochain avec leur onzième album studio Gigaton . Après avoir publié en ligne hier soir la tracklist de ce nouveau long - format, le groupe de Seattle vient de dévoiler un premier extrait baptisé Dance of the Clairvoyants . Un titre en forme d’OVNI pour le légendaire groupe de grunge et qui évoque jusqu’à la fougue synthétique de David Byrne ou parfois même les zébrures rock de Bowie .

Dans un communiqué, le bassiste Jeff Ament dépeint ce nouveau morceau comme « une véritable tempête d’expérimentation et de collaboration » . Une tournée mondiale est d’ores et déjà programmée dès la mi - mars pour présenter ce nouveau disque sur scène, avec une date parisienne annoncée le 19 juillet prochain dans le cadre du festival Lollapallooza .

Gigaton

Tracklist :

1 . "Who Ever Said"

2 . "Superblood Wolfmoon"

3 . "Dance of the Clairvoyants"

4 . "Quick Escape"

5 . "Alright"

6 . "Seven O'Clock"

7 . "Never Destination"

8 . "Take The Long Way"

9 . "Buckle Up"

10 . "Come Then Goes"

11 . "Retrograde"

12 . "River Cross