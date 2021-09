Kamasi Washington transfigure le “My Friend of Misery” de Metallica

Publié le 1 septembre 2021 à 07:42 par Ghislain Chantepie

Le saxophoniste californien apporte une relecture sidérale à "The Metallica Blacklist", une compilation anthologique célébrant les 30 ans du "Black Album".

C’est un anniversaire en grande pompe qui se profile pour le plus grand disque de Metallica. Publié au creux de l’été 1991, le cinquième album studio des Californiens avait alors propulsé la bande de James Hetfield et de Lars Ulrich dans la légende du heavy metal, popularisant leur signature dans le monde entier et s’écoulant jusqu’à aujourd’hui à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires . Et tandis que le groupe s’était fendu d’une tournée mondiale dédiée pour célébrer le vingtième anniversaire du disque, c’est au travers d’une compilation anthologique de plus de cinquante reprises que Metallica entend fêter en cette rentrée les trois décennies de son disque culte .

Mais ne vous y trompez pas, cette Metallica Blacklist attendue le 10 septembre prochain est bien plus qu’un hommage lointain au quatuor californien . Cette véritable somme entend démontrer l’influence encore bien vivace du Black Album sur la scène metal d’aujourd’hui et bien au - delà . En témoigne l’immense diversité des artistes invités à revisiter l’un des 12 titres du disque, avec un premier extrait dévoilé au mois de juin réunissant Miley Cyrus, Elton John, ou encore Chad Smith sur une nouvelle version de Nothing Else Matters où s’invite tout de même le bassiste du groupe Robert Trujillo . Quelques temps après, c’est l’extravagante St . Vincent qui se pliait à l’exercice en dévoilant une reprise aussi industrielle que futuriste d’un autre hit du disque, l’électrique Sad But True .

Aujourd’hui, c’est le toujours recherché Kamasi Washington qui vient de mettre en ligne à quelques jours de la sortie du disque sa propre contribution à cette Metallica Blacklist . Le Californien avait déjà, le mois dernier, levé le voile sur sa participation au projet lors d’un concert à Los Angeles où Kirk Hammett et Robert Trujillo l’avaient rejoint sur scène pour reprendre ensemble le ténébreux My Friend of Misery . Désormais disponible en ligne dans sa version studio, cette relecture du saxophoniste prend ainsi la forme d’une véritable métamorphose du titre original où la voix paisible de Patrice Quinn se substitue aux couplets rageurs de James Hetfield . Surtout, Kamasi Washington a pris appui sur les riffs et les solos du morceau pour y bâtir une chevauchée proprement sidérale, une transfiguration par le jazz mais qui n’efface pas le tonnerre de cordes original grâce à ses montées et son final rugissant où fusionnent batterie, piano, et saxophone . Massif .