Après 15 ans de silence, System of a Down dévoile deux nouveaux titres

Publié le 6 novembre 2020 à 17:52 par Ghislain Chantepie

Le groupe de heavy metal californien vient de publier deux morceaux inédits en soutien aux populations arméniennes du Haut-Karabakh.

C’est une surprise totale . Plus de 15 ans après la sortie de leur dernier album en date Mezmerize / Hypnotize, les quatre rockeurs de System of a Down viennent de publier deux nouvelles compositions totalement inédites . Le groupe de metal californien s’était à l’époque peu ou prou séparé avant de réapparaitre au gré de concerts et de tournées, certaines européennes, au début des années 2010 .

Ainsi que leurs patronymes en font foi, Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian et John Dolmayan sont tous d’origines arméniennes et ont, de longue date, milité pour sensibiliser leur public à la réalité du génocide de 1915 perpétré par l’Empire ottoman . Le groupe s’était notamment produit à Erevan en 2015 lors des commémorations du centenaire de cette tragédie .

Aujourd’hui, c’est la violence des combats qui étreignent la région disputée du Haut - Karabakh ( ou Artsakh ) qui a poussé les auteurs de Toxicity à retourner en studio . Deux nouvelles compositions viennent ainsi d’être mises en ligne par SoaD, au titres évocateurs Protect the Land et Genocidal Humanoidz, et dont les recettes sont destinées à soutenir les populations civiles arméniennes victimes du conflit en cours avec l’Azerbaïdjan et son allié turc .

Nous sommes fiers de partager ces chansons avec vous et espérons que vous aurez plaisir à les écouter . La musique et les paroles parlent d'elles - mêmes . Nous avons besoin que vous parliez au nom de l'Artsakh .