Le guitariste Eddie Van Halen est mort

Publié le 7 octobre 2020 à 05:04 par FIP.fr avec AFP

Le fantasque rocker américano-néerlandais a succombé des suites d'un cancer à l’âge de 65 ans.

C’est une pointure du rock le plus heavy qui vient de s’éteindre . Eddie Van Halen, guitariste et fondateur du groupe de hard rock du même nom, est mort mardi à l'âge de 65 ans après "un long combat" contre le cancer, a annoncé son fils Wolfgang sur les réseaux sociaux .

Légende du hard rock des années 1980, le groupe Van Halen avait été fondé en 1972 à Pasadena, près de Los Angeles par Eddie et son frère aîné Alex à la batterie, avec au micro le chanteur David Lee Roth . Eddie Van Halen était né aux Pays - Bas en 1955 mais avait grandi en Californie . Il était considéré comme un guitariste virtuose, expert du "tapping", et s'était notamment illustré par un solo de guitare mythique sur le Beat It de Michael Jackson, en 1983 .

Le groupe avait peu après connu la gloire grâce à Jump, hymne hard rock porté par des riffs de synthétiseur qui avaient été composés par Eddie Van Halen mais initialement rejetés par les autres membres du groupe . Le titre avait finalement figuré sur leur album le plus vendu, 1984, et était resté cinq semaines d'affilée en tête du palmarès américain .

Après le départ de David Lee Roth en 1985, Van Halen avait continué à sortir des albums et à se produire avec les chanteurs Sammy Hagar puis Gary Cherone, mais sans jamais retrouver la popularité de la première période . Le guitariste assurait ne pas réellement se souvenir d'avoir composé les morceaux les plus célèbres de son groupe, comme Eruption ou Panama . "Je ne me rappelle pas, ça me vient juste comme ça", expliquait - il .

Et le guitariste affirmait lors d'une interview au magazine Billboard ne quasiment pas écouter de musique. "C'est une chose étrange, mais j'ai été comme ça toute ma vie . Je ne pourrais pas faire un disque contemporain si je le voulais, parce que je ne sais pas à quoi ressemble de la musique contemporaine", lançait - il encore .