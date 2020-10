AC/DC est de retour avec le titre “Shot in the Dark"

Publié le 7 octobre 2020 à 09:25 par Guillaume Schnee

Le groupe de hard rock renaît de ses cendres et sort le 13 novembre un 17e album inespéré baptisé "Power Up".

Tout le monde pensait les pionniers du hard rock définitivement à la retraite depuis quatre ans avant que n'apparaisse sur les réseaux, il y a une semaine, le fameux éclair des Australiens accompagné du message "ce monde a besoin de rock'n'roll plus que jamais" . Puis vint l'annonce de ce 17e album studio Power Up sonnant comme une résurrection, puisque réunissant AC/DC au complet excepté le regretté Malcolm Young dont l'ombre plane sur chacun des douze titres écrits il y a quelques années par les frères Young . Avec ce premier single Shot in the Dark le guitariste Angus Young, le chanteur Brian Johnson, le bassiste Cliff Williams, le batteur Phil Rudd, rejoints par le guitariste rythmique Stevie Young, montrent que leur son brut caractéristique n'a rien perdu de sa puissance :

Avec ce nouvel album les vétérans s'offrent donc un retour inattendu initié par leur leader Angus Young après une période chaotique . En 2016 AC/DC enchaînait les catastrophes après la sortie de leur album Rock or Bust. Avant sa mort en novembre 2017 le guitariste Malcolm Young avait été hospitalisé, le batteur Phil Rudd, remplacé par Chris Slade, était assigné à résidence, le bassiste Cliff Williams avait annoncé sa retraite et le chanteur Brian Johnson, atteint de graves problèmes auditifs avait été remplacé en pleine tournée par Axl Rose des Guns N' Roses .

Enregistré entre la fin 2018 et début 2019, l’album Powered Up "est dédié à Malcolm, mon frère . C’est un hommage à lui comme Back in Black était un hommage à Bon Scott" a déclaré Angus Young au magazine Rolling Stone .