AC/DC dévoile le titre "Realize"

Publié le 12 novembre 2020 à 10:45 par Guillaume Schnee

La veille de la sortie de leur 17e album "Power Up", les pionniers du hard rock partagent un nouveau titre explosif.

Tous les fans de hard rock le savent, ce vendredi 13 novembre signera le retour inespéré du groupe culte, formé à Sidney en 1973, avec l'album Power Up. Un événement d'autant plus attendu qu'AC/DC retrouve son line up complet excepté le regretté Malcolm Young dont l'ombre plane sur chacun des douze titres écrits il y a quelques années par les frères Young . Un mois après le premier single Shot in the Dark, le guitariste Angus Young, le chanteur Brian Johnson, le bassiste Cliff Williams, le batteur Phil Rudd, rejoints par le guitariste rythmique Stevie Young, sonnent le rappel en partageant le titre d'ouverture de l'album Realize :

Ce nouvel album "est dédié à Malcolm, mon frère . C’est un hommage à lui comme Back in Black était un hommage à Bon Scott" a déclaré Angus Young . Les vétérans s'offrent donc un retour inattendu initié par leur leader Angus Young après une période chaotique . En 2016 AC/DC enchaînait les catastrophes après la sortie de leur album Rock or Bust. Avant sa mort en novembre 2017 le guitariste Malcolm Young avait été hospitalisé, le batteur Phil Rudd, remplacé par Chris Slade, était assigné à résidence, le bassiste Cliff Williams avait annoncé sa retraite et le chanteur Brian Johnson, atteint de graves problèmes auditifs avait été remplacé en pleine tournée par Axl Rose des Guns N' Roses .

Avec ces deux premiers titres aux riffs de guitare puissants et à la rythmique redoutable, le groupe perpétue sa signature sonore : "C’est ce que nous voulons . Nous cherchons toujours à enregistrer des morceaux puissants . Nous voulons que ceux qui les entendent reconnaissent instantanément qu’il s’agit de AC/DC et de personne d’autre ." rajoute Angus Young .