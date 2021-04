"Fortitude", le monde nouveau de Gojira

Publié le 20 avril 2021 à 14:23 par Guillaume Schnee

Les héros du metal français exhortent l’humanité aux changements à coup de déflagrations sonores et de messages militants sur un septième album attendu le 30 avril.

En 2016, Gojira, réussissait le tour de force de s'imposer sur la planète metal US en raflant deux nominations aux Grammy Awards pour "meilleure performance metal" et "meilleur album rock" avec Magma, un album dédié à la mère disparue l'année précédente des frères Duplantier, Joe et Mario . Une reconnaissance internationale pour le quatuor français, né sous le nom Godzilla, qui distille depuis quinze ans dans son death metal et son metal progressif ses messages spirituels et écologiques . Une approche artistique humaniste qui a permis au groupe de largement dépasser la sphère metal et qui prend tous son sens sur ce nouvel album Fortitude annoncé sur Roadrunner Records/Warner Music France et dont les premiers titres sont à découvrir ici :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

L’album a été produit et enregistré par le chanteur et guitariste Joe Duplantier dans leur studio, le Silver Cord Studio basé dans le Queens à New - York . Mario et Joe Duplantier, Jean - Michel Labadie et Christian Andreu ont fait appel au mixage d'Andy Wallace, célèbre ingénieur du son de la galaxie rock ( Sepultura, Nirvana, Rage Against the Machine, Linkin Park . . ) , sortit de sa retraite pour l'occasion .

Moins sombre que Magma, Fortitude est un maelstrom d'énergie rock pure même si les thèmes abordés témoignent d'un monde en plein chaos avec son message anticonsumériste inspiré par les philosophes tibétains sur Born For One Thing ou son concept de désobéissance civile sur Into The Storm. Fidèles à leur militantisme écologique, les musiciens appellent à l'unité et à l'action citoyenne pour un monde meilleur comme sur le titre hommage à Sepultura, Amazonia, dont les recettes seront versées à l’Articulation des peuples indigènes du Brésil ( APIB ) qui défend les droits environnementaux et culturels des tribus indigènes de l’Amazonie qui ont énormément souffert – victimes de la déforestation, de la perte de terres, du travail forcé, de la violence et du harcèlement .

Gojira - album "Fortitude"