Metallica offrira chaque lundi un concert en streaming

Le quatuor californien lance les « Metallica Mondays », une sélection de ses meilleurs shows diffusés chaque semaine en direct vidéo.

Les annulations, les reports, et le confinement n’épargnent personne, pas même les plus grands . Alors qu’ils devaient prendre la route pour une tournée sud - américaine le mois prochain, les quatre de Metallica viennent eux aussi d’annoncer la suspension de toutes leurs dates jusqu’à nouvel ordre . La bande de James Hetfield et de Lars Ulrich pose donc le sac et prend aujourd’hui la suite des mille et une initiatives lancées par des musiciens du monde entier pour conserver, en restant chez soi, un lien puissant avec leurs fans .

Mais alors que nombre d’artistes expérimentent désormais le concert live depuis chez eux ( avec plus ou moins de succès ) , c’est dans le stock de sa propre légende que puise aujourd’hui Metallica en annonçant une nouvelle série intitulée # MetallicaMondays . Il s’agit ainsi pour le quatuor californien de diffuser en streaming vidéo chaque lundi à 20h ( 1 heure du matin en France ) un concert parmi les meilleurs enregistrés par le groupe .

Des performances à suivre en direct sur leur chaine Youtube ou via leur page Facebook et qui ont démarré ce lundi avec un concert capté au Slane Castle près de Dublin en juin 2019 . Un appel aux dons est également lancé en parallèle de cette diffusion, dont les recettes seront versées à la fondation du groupe All Within My Hands qui apporte désormais son aide à la lutte contre les conséquences, notamment sociales, de l’épidémie .

Pourquoi ne pas nous replonger dans quelques - uns de nos concerts préférés avec la distanciation sociale nécessaire ? Le concert de Slane n’est qu’un début… Nous savons que ce n’est pas tout à fait la même chose qu’en vrai et croyez - nous, nous aimerions pouvoir être avec vous !

