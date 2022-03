L'Instant Fip à la Fnac présente The Dream de alt-J

Publié le 1 mars 2022 à 07:46 par Bruno Chabert

Notre programmateur musical Luc Frelon vous présente le nouvel album de alt-J : "The Dream".

"Cinq ans après leur dernier album, le groupe britannique d'indie pop alt-J est de retour avec un quatrième opus intitulé "The Dream" et c'est la pépite que vous a dénichée Luc Frelon ce mois-ci pour L'Instant Fip à la Fnac. Savoureux mélange de sonorités organiques et acoustiques, teintées d'arrangements subtils et des mélodies à la fois sombres et lumineuses. Petit coup de cœur également pour la pochette du vinyle, à l'image de la musique. Un retour aussi attendu que réussi donc du groupe originaire de Leeds en Angleterre."