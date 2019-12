L'ange António Zambujo livre son sensuel "Do Avesso"

Publié le 19 décembre 2019 à 16:20 par Catherine Carette

Le chanteur à la voix d'or réinvente le fado avec un naturel confondant.

Reconnu comme un des maîtres du néo fado, António Zambujo mêle chanson traditionnelle, rythmes jazzy, bossa nova, morna du Cap - Vert , ou encore lamento d’Angola pour chanter les vertiges et les nuances du vague à l’âme . Après une sortie numérique en novembre 2018, son huitième album Do Avesso sera disponible en France en janvier 2020 . Pour ses quinze chansons qui racontent des scénettes du quotidien cueillies entre les ruelles de Lisbonne et les bords du Tage, António Zambujo a collaboré avec l’Orchestre Symphonique de Lisbonne et de nombreux musiciens et compositeurs de musique portugaise . Pour le titre Madera De Deriva, il a invité la célèbre chanteuse chilienne Mon Laferte :

J'aime explorer les sonorités des autres langues, mais je pense que nos langues sont géniales pour la chanson, car elles sont très musicales ."

Né à Beja dans les collines sèches de la région de l'Alentejo qui a connu la famine et l'extrême pauvreté, António Zambujo porte en lui ce chant polyphonique traditionnel nommé Cante Alentejano qui accompagnait tous les moments de vie des habitants, du travail au champs à celui de la ferme, des peines aux joies quotidiennes . Puis c'est le son de la guitare portugaise qui l'a amené au fado . Lorsque la grande Amália Rodrigues, qui incarnait la mélancolie de l'âme portugaise, s'est éteinte en 1999, il a pleuré :

Il y a un fado avant Amália et un autre après elle .

Très influencé par le chanteurs brésiliens João Gilberto, Caetano Veloso, Chico Buarque et le jazz susurré de Chet Baker, António Zambujo distille sa voix chaude et douce . Caetano Veloso, quant à lui, assure qu’en écoutant la voix de Zambujo " on ne peut pas s’empêcher de frémir et de pleurer " .

DATES DE CONCERT :

20 Janvier 2020 à La Cigale, Festival Au Fil des Voix - Paris

28 Avril 2020 au Centre Culturel de Dinant

29 Avril 2020 AU Wolubilis de Woluwe - Saint - Lambert

17 Juin 2020 au Rocher de Palmer de Bordeaux