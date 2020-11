"Zorro", le nouvel album révolutionnaire de Francesco Bearzatti

Publié le 2 novembre 2020 à 14:07 par Catherine Carette

Avec le Tinissima 4tet, le créatif saxophoniste et clarinettiste poursuit sa route vers un jazz résolument engagé qui, cette fois, rend hommage au justicier masqué né il y a 100 ans.

Francesco Bearzatti prend le jazz pour ce qu’il a toujours été, une musique de résistance, de contestation, de jaillissement . Après ses projets musicaux en compagnie du Tinissima quartet, dédiés à la photographe et révolutionnaire Tina Modotti, au songwritter activiste politique Woody Guthrie, au leader afro - américain Malcom X et au génie musical du pianiste Thelonious Monk, il nous propose une nouvelle montée d'adrénaline en clin d’œil à Zorro, cette figure emblématique dressée contre les injustices, que nous chérissons toujours .

Zorro est né en 1919 sous la plume de l’écrivain Johnston McCulley et au cinéma l’année suivante sous les traits de Douglas Fairbanks . Défenseur du petit peuple contre les abus d’une élite corrompue, son nom, "signé à la pointe de son épée", est devenu une légende . L’électron libre s’en empare avec fougue aux côtés du trompettiste Giovanni Falzone, du batteur Zeno de Rossi et du bassiste Danilo Gallo . Ils nous font vivre les courses haletantes, les scènes romantiques, les poursuites à cheval de Don Diego de la Vega, accompagné de son serviteur muet Bernardo, lorsqu’ils décident de voler au secours des plus démunis .

Né à Pordenone, le soufflant et ex - batteur italien Francesco Bearzatti, s’est initié à la musique classique avant de plonger dans le rock, le funk, la house, puis le bop à l'aube des années 90 . Installé à Paris depuis 20 ans et découvert par le batteur Aldo romano, il s’est vite rendu incontournable sur la scène jazz française . On l’a vu notamment aux côtés de Louis Sclavis, Enrico Rava, François Merville, Henri Texier, Simon Goubert, Bruno Angelini … Leader désormais de plusieurs formations en trio et en quartet, il compte aujourd’hui parmi les jazzmen les plus réjouissants qui surfent sur les styles et s’affranchissent de leurs carcans .

Francesco Bearzatti - Photo d'Elisa Caldana

On aime l'imagination débordante et la virtuosité du Tinissima 4tet . Il nous embarque dans une chevauchée fantastique qui a la liberté du jazz et l’énergie du rock . Zorro est arrivé, pressez - vous de l’écouter .

L’album sort le 10 novembre sur le Label Cam Jazz

