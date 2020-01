"(RE)Compositions", le nouvel opus acrobatique de Xavier Thollard

Publié le 30 janvier 2020 à 10:01 par Catherine Carette

De la réécriture élaborée à l’improvisation, le trio du pianiste fait mouche.

En trio avec le contrebassiste de Matyas Szandai et le batteur Simon Bernier, le jeune pianiste Xavier Thollard détourne des thèmes incontournables, empruntés au Real Book ( la bible des standards ) , issus du répertoire de la grande musique ou encore, choisis parmi des titres intemporels de la pop et de la soul . De Billy Strayhorn à Alexandre Scriabine en passant par Ray Charles et Elton John, les onze titres de l'album ( RE ) Compositions sortent le 7 février 2020 sur le label Parallel . On écoute cette version de Song for Bilbao, une composition écrite par Pat Metheny en 1983, dédiée au public de Bilbao :

Formé au Conservatoire de Rennes dans la classe percussions, Xavier Thollard a suivi en parallèle des cours de piano classique avant de se passionner pour le jazz à l'âge de quatorze ans . Après un premier disque en trio Prime Times ( 2008 ) , un second en solo en 2011 et un troisième avec le groupe Elec - Trio, Xavier Thollard formait en 2014 un nouveau trio avec le contrebassiste Mátyás Szandai et le batteur Simon Bernier . S'articulant autour de compositions et de revisites audacieuses de grands standards, leur disque Nardis sortait en février 2017 . C'est donc au sein de ce même trio éprouvé depuis cinq ans que Xavier Thollard sort son nouvel album (RE ) Compositions, et l'osmose est là .

Ce qui m’intéresse c'est de pousser des éléments rythmiques assez avancés tout en laissant penser que c'est assez simple .

Xavier Thollard - Photo de Julia Salmon

La formule classique du trio piano, basse, batterie, dans l’orchestration et dans le son, offre une grande liberté à Xavier Thollard dont le jeu véloce et percussif impressionne d'emblée . Dans ce nouvel opus, il a souhaité inclure deux morceaux en solo : Le nommé Scriabine, fait partie des 24 préludes du grand compositeur Alexandre Scriabine ( 1872 - 1915 ) , dont "les accords et les harmonies sont très proches du jazz", précise le pianiste, qui explore aussi une reprise de d'Elton John, Your song inspirée par la magnifique version qu'en donnait le chanteur Al Jarreau .