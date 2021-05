Les rouages fraternels de Ray Lema et Laurent De Wilde

Publié le 24 mai 2021 à 06:53 par Catherine Carette

Avec "Wheels", les deux pianistes embrassent les cultures du monde dans un groove universel.

En concert : 29 mai au Bal Blomet à Parisis sur les routes depuis quatre ans, le multi - instrumentiste Ray Lema, figure marquante de la musique centrafricaine moderne, collaborateur de Nougaro, Bashung, Higelin, Steward Copeland … et le pianiste Laurent de Wilde, chef d’orchestre, écrivain, chroniqueur, explorateur dans les domaines du jazz, de l'électro, du slam, du reggae ou du théâtre, gravent à nouveau leur belle complicité . Après Riddles, voici Wheels ( les roues ) , enregistré en novembre 2020 aux Gazebo Studios sur deux Steinways model B . Leur complémentarité et leurs échanges attentifs sont le fruit d'un long travail de synchronisation qu’ils ont engagé tous deux au service de leurs compositions au large spectre .

Tel un engrenage de haute précision, les progressions rythmiques et les circonvolutions mélodiques des deux compères s’envolent vers les terres d'Éthiopie, du Congo, des Caraïbes, des États - Unis ou encore du Nigeria . Tout comme pour leur premier opus, le duo n'a qu'un credo : "Jouer le moins de notes possibles et toujours les bonnes" . Et l'on retrouve cette joie partagée de faire triompher la différence . Entre pulse africaine et harmonies occidentales, leurs langages s'entremêlent et font éclore une musique universelle .

Wheels a été un vrai défi pour nous, on espère qu'il vous plaira et on a hâte de vous le présenter !

L'album sort le 28 mai avec le Label Gazebo et One Drop . En concert le 29 mai au Bal Blomet à Paris .

