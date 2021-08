"Web Max", l'esprit spiritual-jazz de Web Web

Publié le 10 août 2021 à 15:09 par Guillaume Schnee

Le quartet jazz allemand et le producteur hip-hop s'associent pour un chef-d'œuvre de spiritual-jazz sur lequel on retrouve Mulatu Astatke, Yusef Lateff, Brandee Younger ou Charles Tolliver.

L'esprit libre et universel du spiritual - jazz des années 60 et 70 a conquis les scènes jazz actuelles du monde entier, que ce soit aux Etats - Unis avec Kamasi Washington ou Cochemea, à Londres avec le collectif Moisha ou Shabaka Hutchings, en Afrique du Sud avec The Brother Moves On ou The Ancestors, à Melbourne avec Allysha Joy ou en France avec Thomas De Pourquery et ses complices . En Allemagne le quartet Web Web s'est inspiré de cet esprit d'ouverture et de cette spiritualité sur son quatrième album, Web Max, gravé avec le compositeur, musicien et producteur hip - hop Max Herre ainsi qu'une multitude d'invités prestigieux comme le légendaire flûtiste et saxophoniste Yusef Lateff, le maître de l'ethio - jazz Mulatu Astatke, la harpiste Brandee Younger, le trompettiste de 79 ans et fondateur du mythique label jazz Strata - East, Charles Tolliver, Ben Abarbanel - Wolff du groupe The Heliocentrics et bien d'autres .

Le quartet du pianiste Roberto di Gioia fait figure de supergroupe avec la présence des virtuoses de la scène allemande que sont le multi - instrumentiste Tony Lakatos, le bassiste Christian Von Kaphengst et le batteur Peter Gall . En 2014, Gregory Porter invite Roberto Di Gioia et le rappeur - producteur allemand Max Herre . L'idée d'une jam autour du spiritual - jazz fait son chemin et six ans plus tard, l'album Web Max s'apprête à sortir le 27 août sur le label de Munich Compost Records . Enregistré en analogique entre 2018 et 2020 les dix titres de l'album nous plongent dans cette transe jazz aux inspirations d'ailleurs que l'on croyait révolue .

Un jazz aussi subtil qu'intense qui trouve aussi ses racines en Afrique ou en Orient, fait référence à la chanteuse libanaise Fairuz ou au pianiste sud - africain Abdullah Ibrahim . La musique se fait toujours plus atmosphérique et transcendantale quand la harpiste new - yorkaise Brandee Younger et la flûte alto aux teintes sombres de Tony Lakatos illuminent Satori Ways et réveille les fantômes Dorothy Ashby et Alice Coltrane . Un album qui sonne comme une page d'histoire quand les mots poétiques du grand Yusef Lateff, qui nous a quittés en 2013, résonnent sur Akinuba / The Heart portés par une ligne de basse répétitive . Amoureux du jazz bien avant sa carrière hip - hop, Max Herre contribue à ce voyage cosmique et spirituel avec ses chuchotements en forme de bruissements électroniques et les poussées groovy et minimalistes de son Wurlitzer .