"We've Landed" l'hymne afro-jazz de Tony Allen et Hugh Masekela

Publié le 22 janvier 2020 à 15:46 par Guillaume Schnee

Le label World Circuit sort en mars l'album "Rejoice", des sessions d'enregistrement gravées en 2010 par les deux légendes de la musique africaine dont le premier titre est disponible.

Le premier est le maître rythmicien de l'afrobeat, le second fut le pionnier de l'afro jazz et un symbole de la lutte contre l’apartheid aux côtés de sa femme Miriam Makeba . Les deux artistes se sont rencontrés dans les années 70, lorsque le trompettiste Hugh Masekela, revenant d'exil, passa du temps avec Fela Kuti au Nigeria . Le projet d'un album en commun a longtemps été envisagé mais avec la disparition en janvier 2018 de Massekela on pensait cette réunion perdue à jamais . Pourtant en 2010 les deux musiciens se retrouvaient tous les deux en tournée au Royaume - Uni, et à l'initiative de Nick Gold s'installaient en studio pour une collaboration aussi unique que mythique . L'album Rejoice est constitué de ces sessions inachevées et finalisées par le producteur et Tony Allen.

Avec la puissante rythmique afrobeat de Tony Allen et l'harmonie des cuivres de Hugh Masekela, We've Landed est le premier titre de cet album que Tony Allen a défini comme une sorte de "cocktail de swing - jazz sud - africain et nigérian“ et reste flegmatique sur la durée de sa conception :

Dix ans, c’est long du début à la fin d’un album, mais ma propre philosophie est que tout finit par arriver au bon moment, pour une raison…

Tony Allen et Hugh Masekela sont accompagnés sur ce disque par une nouvelle génération de musiciens de jazz, dont Tom Herbert ( Acoustic Ladyland / The Invisible ) , Joe Armon - Jones ( Ezra Collective ) , Mutale Chashi ( Kokoroko ) et Steve Williamson . L'album Rejoice sort le 20 mars et Tony Allen interprêtera son répertoire le 3 avril à l’Embarcadère à Aubervilliers en clôture du Festival Banlieues Bleues .