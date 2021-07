« We Go Again », le souffle futuriste de Theon Cross

Publié le 5 juillet 2021 à 08:30 par Ghislain Chantepie

Le tubiste de Sons of Kemet a mis en ligne un nouveau titre sensoriel, à découvrir en écoute.

Et si le monde d’après pouvait prendre, enfin, tout son sens ? Alors que la pandémie connaît une accalmie dans les régions du monde bénéficiant de la vaccination, les résolutions et les promesses des confinements de l’an passé semblent s’évaporer comme neige au soleil . Tandis que les navires de croisière reprennent du service cette semaine, c’est le Londonien Theon Cross qui s’interroge aujourd’hui sur l’aveuglement d’une humanité qui semble finalement ne rêver que du monde d’avant .

Le talentueux tubiste de Sons of Kemet, auteur d’un lumineux premier album il y a deux ans, dévoile ainsi aujourd’hui un nouveau titre qui s’interroge sur cet état de fait . Celui qui a brillamment réhabilité son instrument à vent au sein de la bouillonnante scène jazz londonienne accompagne ainsi ce We Go Again d’une réflexion sur « les leçons apprises lorsque l’univers nous a offert le temps de vraiment réfléchir, et les évolutions que nous souhaitions voir une fois le retour à la normale » .

Et en fait de réinvention, c’est un véritable souffle futuriste qui parcourt ce nouveau morceau entièrement joué et arrangé par Cross lui - même . La précision n'est pas de trop, dans la mesure où ce titre sensoriel mêle une rythmique électronique entêtante à quelques chœurs ainsi qu'au groove puissant de son instrument fétiche . Une virée vivifiante, panoramique et définitivement tournée vers l’avenir . Demain n'attend pas .