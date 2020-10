Volupté absolue avec le nouveau Melody Gardot

Publié le 22 octobre 2020 à 13:05 par Catherine Carette

La troublante diva américaine résidant à Paris célèbre l’amour et ses racines jazz dans "Sunset in the Blue", attendu le 23 octobre.

La chanteuse, pianiste, guitariste, auteure - compositrice Melody Gardot, révélée en 2008 avec Worrisome Heart et consacrée diva du jazz en 2009 avec l'album My One and Only Thrill, aime mêler folk, blues, bossa nova, RnB et pop à son jazz vocal . Elle met fin à cinq années de silence discographique en dévoilant son cinquième album studio réalisé avant et pendant le confinement, pour lequel elle s'est attachée à faire évoluer son art avec un nouvel ensemble de collaborateurs . L'enregistrement du disque fut compliqué, une partie étant effectuée au Studio Abbey Road de Londres avec des musiciens espacés de deux mètres et l'autre, en décalage horaire à Los Angeles . Mais rien ne transparait de cette lourdeur comme en témoigne ce clip récemment sorti de son très beau duo avec António Zambujo, aussi léger que l'air :

En avril dernier lors du confinement et en soutien aux artistes dont les moyens de subsistance ont été affectés par la pandémie de la COVID - 19, elle lançait un casting mondial sur la toile pour créer un orchestre de cordes et instruments à vent avec lequel elle enregistrait From Paris with Love, le titre phare du disque, au profit des soignants .

Autre pépite de l'album produit par Larry Klein, le titre Little Something ( sorti aussi en single ) , écrit par le guitariste Dominic Miller, "qui a une joie simple et contagieuse" dixit Sting, ravi de partager ce moment avec "l'exquise Melody Gardot" .

En ces temps compliqués, la collaboration est la seule consolation pour nous musiciens . J'ai été tellement surprise quand Jen Jis est venu me voir avec cette chanson, puis j'ai découvert que c'était un duo avec Sting ! Bien que je reconnaisse que c'est un grand changement par rapport à mon genre musical habituel, j'ai vraiment aimé avoir la chance de me mettre au défi avec quelque chose de nouveau . . . c'est ça la musique .

Le reste de l'album est composé de titres originaux et de reprises qui parlent d'amour comme la chanson titre Sunset In The Blue :

When I look back on all the roads, we've traveled on, it makes me smile . Although I do tend to forget your cadent eyes after a while . Another dream begins to fray, so my love, another day, another sun sets in the blue . Oh my love what can we do to stop it all . . .

Pour Sunset in the Blue qui sort le 23 octobre sur le label Decca Records, Melody Gardot a collaboré avec la fine équipe de My One and Only Thrill, soit le producteur Larry Klein ( Joni Mitchell, Herbie Hancock ) , l'arrangeur et compositeur Vince Mendoza ( Björk, Robbie Williams, Elvis Costello ) et le légendaire ingénieur Al Schmitt ( Frank Sinatra, Joao Gilberto, Bob Dylan, Paul McCartney ) .

à réécouter Melody Gardot Live in Europe

à réécouter Camille Bertault en session live