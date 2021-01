Vincent Touchard & Stephen Binet partagent avec nous leurs "Happy Hours"

Publié le 12 janvier 2021 à 15:07 par FIP.fr

L'album du batteur et du pianiste, tous deux programmateur de rencontres réjouissantes, témoigne du bonheur de se retrouver ensemble pour jouer et partager le jazz.

Les "Happy Hours" sont des rendez - vous jazz hebdomadaires initiés et programmés par Vincent Touchard en collaboration avec son compère Stephen Binet, au Piano bar du Théâtre le Prisme à Elancourt . Chaque mois, ils y invitaient une jam session entre les élèves des conservatoires environnants, leurs professeurs et quelques belles figures du jazz actuel . En prolongement de cette heureuse collaboration le tandem a coréalisé et coproduit un album festif de standards enregistrés « live » avec quelques invités qui ont marqués ces soirées chaleureuses comme Sylvain Beuf, Matthieu Boré, José Fallot, Baptiste Herbin, Baptiste Morel, Duylinh Nguyen, Sidney Rodrigues, Claire Vernay .

"Nous avions rêvé des soirées où les standards de jazz se partageraient comme un verre de bon vin, entre fins connaisseurs, admirateurs enthousiastes et gourmands récidivistes, dixit le tandem . Nous avions rêvé des apéros jazz accessibles, chaleureux, pour faire la part belle à la transmission et encourager cette musique qui nous réunit, là où nous l’avions nous - mêmes apprise", dixit le tandem .

Une seule répétition en studio leur a suffit pour se mettre d'accord sur quelques arrangements et c'était parti, comme au Piano - bar .

Et nous avons laissé la magie opérer, comme lors de toutes ces soirées partagées

L’album Happy Hours sort le 22 janvier sur le label CDZ

