Une première bande annonce pour le biopic "The United States vs. Billie Holiday"

La chanteuse Andra Day interprète Lady Day dans le film du cinéaste Lee Daniels qui revient sur la vie douloureuse de l'artiste rebelle et aux persécutions qu'a subi la militante des droits civiques.

Après le bouleversant film documentaire Billie du réalisateur James Erskine, la chanteuse de blues et de jazz Billie Holiday est à nouveau célébrée sur grand écran dans le biopic The United States vs . Billie Holiday ( "Les États - Unis contre Billie Holiday" ) . Un long - métrage qui revient sur la vie et l'œuvre d'Eleanora Fagan dans les années 40 . Alors au sommet de sa gloire, l'artiste, torturée par une vie de violences et de ségrégation, souffre d'addiction à l'héroïne et affiche ouvertement sa bisexualité .

En 1939 Billie Holiday chante pour la première fois Strange Fruit au Café Society à New York, un hymne bouleversant de résistance à la ségrégation qui lui vaudra d'être persécutée par les autorités américaines . Sous le prétexte de sa toxicomanie, le FBI l'enverra en prison pendant un an en 1947 .

"Quand vous pensez aux dirigeants des droits civiques, vous pensez aux hommes" explique le réalisateur Lee Daniels qui rajoute "Quand vous pensez à Billie Holiday, vous pensez à cette brillante chanteuse de jazz torturée qui se trouvait être une toxicomane . Je ne savais pas qu'elle avait lancé le mouvement des droits civiques ." Sa chanson Strange Fruit est l'évocation claire du lynchage d'Afro - américains dans le sud des États - Unis, un hymne antiraciste qu'on a encore entendu lors des récentes manifestations du mouvement Black Lives Matter .

Le film est une adaptation libre, par l'écrivaine et dramaturge afro - américaine Suzan - Lori Parks, du livre Chasing the Scream : The First and Last Days of the War on Drugs de l'auteur et journaliste Johann Hari sorti en 2015 . Pour interpréter celle qui fût l'une des plus grandes voix du XX siècle et la première icône de la lutte contre la ségrégation, le cinéaste a choisi la chanteuse Andra Day qu'on verra aux côtés de Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne, Rob Morgan Miss Lawrence ou Da’Vine Joy Randolph .

Le film sera disponible le 26 février sur la plateforme américaine Hulu et doit sortir en France à une date inconnue pour l'instant .

The United States Vs. Billie Holiday de Lee Daniels / Hulu