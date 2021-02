Exclu : "Tsiaro Tsara", la rencontre d'Omar Sosa et du musicien malgache Rajery

Publié le 8 février 2021 à 14:10 par Guillaume Schnee

Le pianiste cubain présente en avant-première un titre magnifique de son nouvel album "An East African Journey", une série de collaborations avec des musiciens d'Afrique de l'Est.

Le pianiste cubain est de ces musiciens voyageurs, puisant leur inspiration au gré d'échanges innovants et plaçant la poésie universelle de la culture africaine au cœur de son jazz libre et spirituel . Profitant des escales de sa tournée en 2009 dans sept pays d'Afrique de l'Est, Omar Sosa a enregistré des sessions lives avec des grandes figures de la musique traditionnelle du Kenya, de Madagascar, du Soudan, d'Ethiopie, du Burundi, de Zambie ou de l'île Maurice . L'album An East African Journey, attendu le 19 mars, est le fruit de ce pèlerinage musical et de ces rencontres, comme ce titre Tsiaro Tsara enregistré avec le "prince de la valiha" Rajery :

"Quand j'ai appris qu'une escale à Madagascar serait sur notre tournée en Afrique de l'Est, la première chose que j'ai demandée était la possibilité de rencontrer Rajery . J'ai ressenti une connexion naturelle et un rapport facile avec Rajery, pour moi c'est toujours la base de toute collaboration avec un autre artiste . La musique semble juste couler de source et il n'y a pas vraiment besoin de parler pendant le processus créatif ." explique Omar Sosa dont le jazz subtil et mystique est en harmonie parfaite avec la douceur des cordes de Germain Randrianarisoa, dit Rajeryles, la voix de Olith Ratego, les percussions d'Alan Sousa, la contrebasse de Christophe Minck et la batterie de Steve Argüelles . Cet instant de grâce mystérieuse, comme les autres sessions de ce projet ambitieux, a été enregistré sur le vif avec un équipement mobile, puis arrangé et complété par le producteur parisien Steve Argüelles .

Omar Sosa (c) Ota Records

Mon idée pour le projet "An East African Journey" était de découvrir les instruments à cordes de la région plutôt que des percussions . Rencontrer Rajery à Madagascar a été l'une des expériences les plus intéressantes de ma carrière, un moment de découverte et de réaffirmation de la force et de l'importance des influences africaines dans toutes les musiques du monde. "

Outre plusieurs sessions à Madagascar, Omar Sosa a partagé son art métisse au Kenya avec Olith Ratego, au Soudan avec Dafaalla Elhag Ali, en Ethiopie avec Seleshe Damessae, au Burundi avec Steven Sogo, en Zambie avec Abel Ntalasha et sur L’île Maurice avec Menwar . Un voyage extraordinaire et une communion entre le jazz contemporain et la musique traditionnelle africaine complété en 2018 par nouvelles sessions à Paris en 2018 .

Si le contexte le permet, Omar Sosa sera en concert les 13 & 14 avril 2021 au Bal Blomet à Paris .