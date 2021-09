Tribe From The Ashes réveille la force libératrice du pouvoir collectif

Publié le 3 septembre 2021 à 10:55 par Guillaume Schnee

Après une série de concerts, la tribu de Sandra Nkaké et Jî Drû sort son premier album, un sommet de spiritual jazz poétique et fraternel dont le premier titre "Nineteen" est en écoute.

Au cœur des brumes anxiogènes de nos confinements, la chanteuse Sandra Nkaké et le flûtiste Jî Drû sonnaient le rappel en 2020, invitant leurs amis à célébrer en musique la liberté, l'union et la création sur les cendres d'une société où le partage vital des émotions artistiques était devenu non essentiel . Après avoir publié son incantation soul, Love Together ( A Confined Suite ), le collectif Tribe From the Ashes s'apprête à sortir son premier album le 15 octobre sur le Label Bleu et dévoile un premier titre, Nineteen, un songe spiritual jazz universel et libérateur .

Pour ce collectif ou chaque membre est un pilier, Sandra Nkaké et Jî Drû se sont entourés de la génération actuelle du jazz : Thomas de Pourquery, Anne Paceo, Marion Rampal, Antoine Berjeaut, Sophie Bernado et des grands noms du Jazz Groove hexagonal comme Jean - Phi Dary, Disco Minck et Jérôme Perez . A leurs côtés, de jeunes musiciens émergents tels que Mathilda Haynes, Paul Colomb et Mathieu Penot . Une famille créatrice qui improvise sa poésie jazz humaniste rappelant à notre souvenir l'énergie créatrice des grandes oeuvres novatrices de la Great Black Music des années 60 et 70 . Une grande messe festive et sprirituelle qui prend toute sa dimension quand sur scène le surpergroupe est rejoints par des invités comme Lionel Belmondo .

"L’ancien monde a brûlé et ses cendres s’envolent . Tribe From the Ashes est un disque qui dit que tout est encore possible, ensemble . Cette musique est notre capacité à imaginer des espaces de liberté, un monde nouveau, facteur d’espoir de réconfort, d’inspiration ."

Tribe From The Ashes / Label Bleu