"Torn : Tonic", le remède nu-jazz d'Allysha Joy

31 mars 2022

La chanteuse et productrice australienne dévoile "Let It!", premier titre neo-soul extatique de son deuxième album.

Figure majeure de la vibrante scène soul et jazz de Melbourne et membre du collectif hip hop 30/70, Allysha Joy s'est aussi illustrée à Londres notamment aux côtés de la formation Neue Grafik Ensemble. Après l'album Acadie : Raw en 2018 et le EP Light It Again deux ans plus tard, la chanteuse, claviériste et poétesse s'apprête à sortir son deuxième long format Torn : Tonic qu'elle a entièrement produit.

Sur ce voyage aussi introspectif que militant Allysha Joy guide les auditeurs à travers le remède qu'elle trouve dans le son. Un album libérateur et cathartique en forme d'appel au pouvoir collectif et à l'espoir dont elle dit : « C'est regarder directement l'ombre de la douleur et la surmonter avec joie. Pas de chansons d'amour ! Juste des hymnes sociaux, politiques, émotionnels pour le changement ! ». La compositrice alterne ici les groove puissants et les mélodies sensibles, usant d'une large palette sonore où le swing se mêle aux percussions électroniques et aux broken beats, aux synthés saturés ou à des envolées néo-soul boom bap créées collectivement avec ses musiciens et des invités comme Ego Ella May, BINA, Rara Zulu, Belle Bangard ou Dancing Water.

L'album "Torn : Tonic" sort le 13 mai sur le label First Word Records.

