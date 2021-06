“Too Short”, le brillant album de Fabien Mary & The Vintage Orchestra

Publié le 16 juin 2021 à 10:24 par FIP.fr

Pour son huitième disque en leader, l’élégant trompettiste dévoile son travail d’écriture qui fait la part belle aux solistes du très swing big band parisien.

Dans le sillon de ses maîtres Chet Baker, Kenny Dorham, Miles Davis, , Clifford Brown ou Art Farmer, Fabien Mary s’inscrit dans la tradition du jazz . Après l'album Left Arm Blues, ( and Other New York Stories) inspiré par ses expériences dans la ville de New - York où il a résidé de 2008 à 2011, le trompettiste, co - fondateur du Vintage Orchestra avec Erick Poirier, Sophie Alour et Dominique Mandin, signe sa première écriture pour le grand orchestre . Dans son rétroviseur, il assume l’héritage des grands orchestres de Gil Evans, Bill Holman ou Thad Jo - nes et son respect éternel pour le tandem Duke Ellington et Billy Strayhorn ( collaborateur et compositeur du maître pendant une trentaine d’années ) .

Né en 1978 en Normandie, Fabien Mary a très vite trouvé sa place de sideman au sein des grandes formations parisiennes et aux côtés d’Archie Shepp, Benny Golson ou Johnny Griffin . Membre du Paris Jazz Big Band de Nicolas Folmer et Pierre Bertrand, il joue aussi avec les Jazz Workers du batteur Mourad Benhammou, l’Octet de Laurent Courthaliac, le sextet du saxophoniste David Sauzay, les Greenwich Sessions de Luigi Trussardi ou le Nonet de Laurent Marode .

Fabien Mary & Vintage Orchestra 01 © Loïc Séron

Pour ce Vintage Orchestra dirigé par Dominique Mandin qu'il connait parfaitement bien, Fabien Mary manie les arrangements, les nuances et les timbres avec précision et concocte un écrin laissant une grande liberté d'interprétation aux solistes Michael Ballue, Jerry Edwards, Florent Gac, Michael Joussein, Malo Mazurié, Andrea Michelutti, David Sauzay, Thomas Savy, Olivier Zanot et Yoni Zelnik qui peuvent à loisir s'inscrire au cœur de ses compositions :

L'album Too Short est sorti le 28 mai sur jazz & people, le premier label de jazz participatif français .

