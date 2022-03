"Times", la complainte jazz de DoomCannon et Lex Amor

Publié le 17 mars 2022 à 08:23 par Guillaume Schnee

Activiste du jazz d'avant-garde londonien, le multi-instrumentiste invite la rappeuse anglaise sur un deuxième titre militant de son premier projet solo.

Membre du collectif d'artistes Steam Down, haut lieu de la créativité du jazz d'avant-garde londonien, le pianiste et compositeur Dominic Canning sévit aussi au sein des formations free jazz Project Karnak et Triforce, s'est fait directeur musical de la chanteuse Celeste ou à mis son sens de l'improvisation au service de la saxophoniste Nubya Garcia.

C'est sous le nom de DoomCannon qu'il présente son premier projet solo annoncé sur Brownswood Recordings. Un album intense et novateur pensé comme une bande originale intime de son été 2020 consommé par les cris mondiaux d'injustice raciale et sociale à l'image de ce deuxième titre Times :

Contrairement à l'ouverture frénétique et décousue de la première composition Amalgamation, Times s'ouvre sur un solo de piano intime sur lequel se glissent harmonieusement des riffs de guitare mélancoliques, des chorus de saxophone enchanteurs et la poésie de la rappeuse Lex Amor chuchotant : « Nous savions comment chasser le soleil, courir avant que tes pieds ne deviennent faibles, courir avant que tu ne perdes ta langue. Connais ta voix avant de parler, attends jusqu'à ce que les jours viennent ».

Un instant de grâce mélodique en suspension qui peu à peu s'assombrit, se tend au fil d'une orchestration où les breakbeat nerveux s'entourent d'un quatuor à cordes et de chorus dramatiques. Un titre magnifique qui fait écho à une solennité qui se répercute dans la communauté noire britannique durant l'été 2020, une période de réflexion sur l'identité et l'appartenance, comme l'exprime DoomCannon : « En créant ce morceau, j'ai été inspiré par des chansons galvanisantes comme Mortal Man de Kendrick Lamar, dont le message prophétise un soulèvement de la communauté. Cela a vraiment résonné en moi, car c'était à peu près au même moment que les manifestations de Black Lives Matter en pleine pandémie en 2020 ».

Il faudra donc attendre cet été pour découvrir l'intégralité de l'œuvre du multi-instrumentiste virtuose enregistrée avec le saxophoniste Kaidi Akinnibi, le guitariste Daniel Rogerson, le batteur Oscar Ogden, les violonistes Marsha Skinns et Saskia Horton, Natalia Senior Brown à l'alto et Wayne Uquhart au violoncelle.