"Time Feel", le temps sublimé de Sylvain Beuf

Publié le 6 décembre 2021 à 13:00 par FIP.fr

Le saxophoniste français dédie son album au saxophoniste Peter King et au pianiste Mc Coy Tyner.

Après une expérience sur scène de deux ans et une pause de six mois due à la crise sanitaire, le trio de Sylvain Beuf formé en 2018 avec l’organiste Damien Argentieri et le batteur Fabrice Moreau, a reporté l’enregistrement de son album . Cette pause leur a permis de mûrir le projet . Six mois plus tard c’est un quartet qui entre au studio de Meudon avec le pianiste et accordéoniste Tom Olivier - Beuf, fils du saxophoniste . En invité, le jeune guitariste Raphaël Olivier que l'on retrouve sur une revisite de Summertime. "Enregistrer ce nouvel album en studio m’a rappelé que la musique ne meurt jamais, qu’elle renaît perpétuellement en nous et encore plus au moment où une brume silencieuse et masquée commençait à ensevelir" dixit Sylvain Beuf .

Time Feel fait référence au bagage d’un musicien de jazz qui, en même temps qu’il maîtrise la construction, le rythme et le phrasé, est capable de transformer le morceau par la lecture qu'il en donne et de proposer sa vérité en un jaillissement spontané . Il évoque aussi le sentiment d'un idéal partagé .

Rompre les barrières entre des morceaux qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui en laissant la place à notre imaginaire et à nos émotions a été formidable à réaliser ensemble en studio . " - Sylvain Beuf

Après la belle aventure du quartet ASTA en compagnie du pianiste Antonio Faraò, du batteur André Ceccarelli et du contrebassiste Thomas Bramerie, Sylvain Beuf présente un onzième album lumineux en tant que leader avec des compositions originales et quelques standards de Miles Davis, George Gershwin, Chralie Parker, Victor Young, Jérôme Kernet et Damien Argentieri .