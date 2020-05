Tigran Hamasyan publie le clip vertigineux de "Levitation 21"

Publié le 31 mai 2020 à 06:09 par Guillaume Schnee

Après nous avoir régalé pendant le confinement avec une sessin live, le pianiste présente un premier titre haletant de son nouvel album "The Call Within" attendu fin août.

Trois ans après ses aventures solo de l'album An Ancient Observer suivi du EP For Gyumri, le génial pianiste et compositeur arménien Tigran Hamasyan revient en trio avec le projet The Call Within annoncé le 28 août sur le label Nonesuch . Sur cette collection de dix titres originaux, l'artiste sera accompagné du bassiste new - yorkais Evan Marien et du batteur suisse Arthur Hnatek, rejoints sur certains titres par la chanteuse et complice de longue date du pianiste Areni Agbabian, le violoncelliste Artyom Manukyan ou le guitariste metal Tosin Abasi .

L'album est un nouveau voyage dans le monde intérieur onirique de l'artiste, "aussi réaliste à ses yeux que le monde physique" . Il s'inspire des cartes, des légendes folkloriques, de la poésie et de l'histoire chrétienne ou arménienne, brouillant les frontières entre la réalité historique et le monde imaginaire . Sur ce premier titre haletant accompagné d'un clip de Luska, le pianiste fait chanter ses rythmiques complexes et les références mélodiques à son héritage arménien, il alterne les envolées lyriques et les tourbillons de rythmes vertigineux . Pour décrire son processus créatif, Tigran Hamasyan déclare :

Des secondes inexprimables de désir, de réalisation subliminale et surtout de joie remplissent le corps comme une œuvre d'art, un poème ou une mélodie est en train de naître dans ce monde sans raison apparente, mais seulement pour que l'humanité découvre ce qui est invisible: le divin mystère .

Tigran Hamasyan album "The Call Within" / Nonesuch Records