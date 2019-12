Thomas Galliano transcende les vibrations de New York

Publié le 17 décembre 2019 à 15:43 par Guillaume Schnee

Accompagné par un quintet de haut vol, le batteur français sort son premier album "Walking Towards The Unknow" et rend un vibrant hommage à l'énergie et la créativité de la scène jazz new-yorkaise.

Installé dans « la ville qui ne dort jamais » depuis 2011, le talentueux batteur niçois nous propose une immersion exaltante dans les sonorités intenses et le swing si particulier qui résonnent dans les clubs de la Big Apple . Sur ce premier album Walking Towards The Unkown Thomas Galliano ne se lance pas dans l'inconnu, lui qui est devenu l'un des membres de cette scène . Mais il évoque à travers ses compositions, son expérience, sa perpétuelle quête du dépassement de soi pour faire ses preuves parmi les meilleurs musiciens du monde . Une ode à la persévérance et à la musique de sa ville d'adoption que l'artiste a enregistré sur place avec le saxophoniste Myron Walden, Luques Curtis et Peter Slavov à la basse, Victor Gould au piano, Philip Dizack et Josh Evans à la trompette .

La rencontre entre Thomas Galliano et le jazz n’est pas le fruit du hasard . Né en 1983 à Nice, le jeune batteur a toujours évolué dans un univers riche d’influences musicales Son père est guitariste et lui fait côtoyer l’univers attractif des répétitions et des concerts . A la maison, «Heavy Weather», l’album du groupe Weather Report , tourne en boucle . Sa mère, est l’une des voix de FIP . Après des études au Conservatoire de Nice puis aux côté du percussionniste Gérard Carocci et le batteur Mokhtar Samba, le rythmicien part en tournée avec saxophoniste Paul Jeffrey qu'il suit ensuite à New York .

Depuis il a partagé la scène avec JD Allen, Rick Margitza, Dezron Douglas, Eric Legnini, Pierre De Bethmann, Eric Wyatt, Emanuele Cisi, Logan Richardson, Habib Faye, Ablaye Cissoko, Stacy Dillard, Benito Gonzalez, Ed Cherry, Romain Pilon et bien d'autres . Sur son premier album Thomas Galliano fait preuve d'un art subtil de la composition et dévoile toute l'amplitude de ses talents rythmiques . Le quintet alterne avec une efficacité redoutable les tourbillons de pulsations swing et les douceurs mélodiques toujours avec la même intensité, celle - là même qui vibre au quotidien dans les rues de la ville du jazz .

"Walking Towards The Unknow" est sorti sur le label Fresh Sound New Talent

Thomas Galliano est en concert :

le 10 janvier au 38 Riv à Paris

le 26 mai à Eaubonne Jazz

le 26 juin au Eaubonne Jazz

le 27 juin à L'espace Trinquette - Villefranche - sur - Mer

le 28 juin au Shapko Bar à Nice