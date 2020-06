"Things Happened Here" la mémoire jazz de Kansas Smitty's

Publié le 3 juin 2020 à 10:30 par Guillaume Schnee

Le septet londonien du saxophoniste Giacomo Smith sort son quatrième album, une oeuvre instrumentale et méditative magnifiant l'héritage d'une musique centenaire toujours en mouvement.

Haut lieu du jazz londonien, le club Kansas Smitty's accueille en live depuis 2015 les artistes qui représentent toute la diversité de cette scène en pleine ébullition . Tous les amateurs de musique convergent sur Broadway Market à Hackney, dans l'est de Londres, pour entendre les dernières créations de Moses Boyd, Shabaka Hutchings, Ezra Collective, Dave Archer ou Femi Koleoso avec ses groupes Ezra Collective et Kokoroko . Mais Kansas Smitty's a d'abord été le nom de la formation, fondée en 2013, du saxophoniste et clarinettiste Giacomo Smith qui sort le 26 juin son quatrième album Things Happened Here via la nouvelle empreinte Ever Records de ! K7 .

Le groupe qui a accueilli jusqu'en 2018 le tubiste Theon Cross est aujourd'hui composé de Giacomo Smith, Dave Archer à la guitare, Ferg Ireland ( Ashley Henry, Ruby Rushton ) à la contrebasse, Will Cleasby ( Judi Jackson, Kurt Elling ) à la batterie, Joe Webb ( Hailey Tuck ) au piano, Alec Harper au ténor et Mark Kavuma à la trompette . Un septet de haut vol qui s'éloigne sur cet album des sonorités dancefloor en vogue à Londres pour une musique instrumentale plus cinématographique et méditative .

Things Happened Here est un album concept pensé par son Giacomo Smith autour de l'idée de capturer la complexité de l’âge dans lequel nous vivons . Avec ses neuf titres originaux, Kansas Smitty's nous plonge dans un voyage élégant au coeur de l'histoire du jazz où les formes traditionnelles et modernes de la note bleue fusionnent dans un même langage musical, aussi subtil qu'intense . Des ballades lyriques, un blues errant du Mississippi de Sunnyland Slim, une marche militaire jazz poignante, un swing enivrant, un spiritual jazz transcendantal ou un groove fulgurant au sonorités orientales, cette oeuvre spirituelle captivante magnifie l'héritage de cette musique centenaire toujours en mouvement .

De temps en temps, vous ressentez ce sentiment écrasant d'un souvenir que vous n'êtes pas en mesure de décrire mais qui vous transporte immédiatement dans un temps et un espace . C'est le genre de sentiment que je voulais créer pour l'album . ( Giacomo Smith )

Kansas Smitty's / Ever Records / !K7

