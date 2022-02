"The Garden Path", la tempête spiritual jazz de Kamasi Washington

Publié le 3 février 2022 à 15:47 par Guillaume Schnee

Le saxophoniste californien présente une nouvelle pièce orchestrale épique qu'il a aussitôt joué en live au Tonight Show.

Acteur majeur de cette génération de géniaux créateurs du jazz actuel qui dynamitent en toute liberté les codes du genre, Kamasi Washington a réussi à imposer sa musique, pourtant souvent complexe, tant chez les amoureux du jazz que chez les fans de hip hop. Interprète virtuose, son talent ne se limite pas à ses chorus furieux de saxophone, le musicien brille aussi par ses talents de compositions qu'il met toujours au service d'une musique collective.

Un spiritual jazz contemporain à nouveau acclamé il y trois ans lors de la sortie de son double album Heaven and Earth mais aussi à chacune de ses collaborations avec Kendrick Lamar, Thundercat, Flying Lotus ou son supergroupe Dinner Party avec Robert Glasper et Terrace Martin. Après avoir partagé l'an dernier Sun Kissed Child, un titre épique extrait de la compilation Music For The Movement et avoir transfiguré le My Friend of Misery de Metallica, le Californien vient de dévoiler The Garden Path :

Accompagné par certains de ses collaborateurs réguliers comme Brandon Coleman, Allakoi Peete, Cameron Graves, Ronald Bruner Jr. ou Miles Mosley, le saxophoniste livre sur cette nouvelle pièce orchestrale de six minutes une prestation époustouflante accompagnée par une rythmique vertigineuse, des riffs de guitare et claviers funk ou des choeurs tout droit sortis du jazz militant des années 60.

Comme toujours dans son œuvre, The Garden Path est une réflexion sur ce monde qui nous entoure : "Le monde semble bouleversé. Il y a tellement de poussées et d'attractions dans toutes les directions, de la part de tous ceux que vous rencontrez, personne ne sait quoi penser, qui croire ou comment aborder la vie en ce moment. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, il est difficile de ne pas se sentir aveugle" explique Kamasi Washington qui présentait son titre en live cette nuit au Tonight Show de Jimmy Fallon :

