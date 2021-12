The Amazing Keystone Big Band Fait swinguer le Père Noël

Publié le 17 décembre 2021 à 07:26 par Catherine Carette

Avec "Christmas Celebration", le bouillonnant orchestre nous offre douze arrangements originaux des plus belles chansons de Noël.

Dans la pure tradition des grands orchestres swing de Duke Ellington ou de Count Basie, The Amazing Keystone Big Band fait vibrer les répertoires les plus diverses avec virtuosité. Menés par le pianiste Fred Nardin, le saxophoniste Jon Boutellier, le tromboniste Bastien Ballaz et le trompettiste David Enhco, les 17 musiciens ont collaboré avec Quincy Jones, Rhoda Scott, Liz McComb, Michel Hausser, Bill Mobley ou encore Zas, Madeleine Peyroux, Thomas Dutronc, Didier Lockwood, Cécile McLorin Salvant etc. Cette fois ils s'emparent de la joie de Noël avec les voix de Pablo Campos et de la divine Célia Kameni chanteuse aussi dans l'orchestre Bigre! :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Depuis sa création en 2010, l'orchestre multiplie les adaptations jazz d’œuvres comme Pierre et le Loup de Prokofiev, les Danses Symphoniques (West Side Story) de Bernstein, Le Carnaval Jazz des Animaux, ou encore Django Extended en hommage au légendaire guitariste manouche. Groupe de l'année aux Victoires du Jazz 2018, nous les recevions dans notre Club Jazzafip pour leur album en hommage à Ella Fitzgerald.



À l’approche de Noël, à glisser sous le sapin, voici leur dernier album Christmas Celebration qui rappelle les comédies romantiques américaines avec en ouverture ce Let It Snow ! écrit par le parolier Sammy Cahn et le compositeur Jule Styne en 1945. Après Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Diana Krall, Rod Stewart et tant d'autres, c'est Pablo Campos qui interprète ce qui est en fait une chanson d'amour :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

En concert :

les 19 et 20/12 à La Philharmonie de Paris

Les 21, 22 et 23/12 au Duc des Lombards à Paris

Le 18/01/2022 au Théâtre de Dinan

À réécouter Spéciale Lauréat Victoires du Jazz 2018 (4)