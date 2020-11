"Tall Man Was Here", le bazar jubilatoire du Surnatural Orchestra

Publié le 20 novembre 2020 à 09:37 par Catherine Carette

Décapant, généreux, inventif, gouleyant, le nouvel album du joyeux collectif est arrivé pour questionner l'autorité.

Rien de plus naturel que cet élan du Surnatural Orchestra, mû par la force du collectif, faisant corps pour chercher tous azimuts "Comment vivre et inventer ensemble des façons de faire en usant de plus grandes libertés…" .

Tel est le propos de ce bel édifice fait de musiques, de chants, de danse, de théâtre, de mouvements, de scénographie . . . créé spécifiquement pour leur spectacle narratif Tall Man qui invitait le public à se mêler à leur désir festif de renaissance . A ces compositions de leur projet scénique se sont ajoutées des versions réinventées par d'autres que leurs auteurs, métamorphosées en ailleurs sonores, qui ne prennent vie que sur le disque .

Dix titres mouvants, follement vivants, qui donnent une place de choix au surgissement, à la vérité de l'instant . Dix histoires d'humains supervisées par Zak Cammoun qui veille depuis des lustres sur le son de l'orchestre . Le titre du disque calligraphié à la craie par les musiciens sera bienheureusement réinventé par celle ou celui qui en prendra la charge énergétique afin de poursuivre l'aventure sous d'autres auspices .

Quel belle entreprise commune en ces temps bouleversés et bouleversants où l'on peut avoir le réflexe, en plus d'y être contraints, de se replier sur soi !

L'album Tall Man was Here et son livret de 40 pages sortent le 20 novembre 2020 - Distribution numérique Absilone