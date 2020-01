"Starting Soon", le nouvel opus swing de Laurent Marode

Publié le 13 janvier 2020 à 08:59 par Catherine Carette

Le travail d'orfèvre du pianiste en nonet est à découvrir dans les bacs le 17 janvier prochain.

Strating Soon ( Nonel vol . 2 ) est un album exigeant, fait de riches arrangements et de soli virtuoses . Son écriture très dense dans laquelle on perçoit quelques influences de Duke Ellington, Charlie Mingus, Slide Hampton, Oliver Nelson ou encore Miles Davis, devrait réjouir les amateurs de swing .

Passionné de jazz et de musiques de film, Laurent Marode livre ici une belle fresque musicale où il fusionne les références esthétiques . Entouré de Fabien Mary à la trompette, Pablo Arias au sax alto, David Sauzay au sax ténor, Jerry Edwards au trombone, Franck Basile au sax baryton, Nicholas Thomas au vibraphone, Fabien Marcoz à la contrebasse et Mourad Benhammou à la batterie, Laurent Marode a peaufiné les textures et a écrit la quasi totalité des pièces de l'album ( sauf Little Christ de Harold Land et Brook idea d'Yves Brouqui ) .

Laurent Marode Band - Label Black and Blue

Strating soon ( Nonel vol . 2 ) sort le 17 janvier sur le label Black and Blue .

En concert : le 29 janvier au New Morning à Paris