"Stay Now", le voyage lumineux du suédois Joel Lyssarides

Publié le 14 février 2022 à 16:46 par Catherine Carette

Sublimée par son trio en osmose, l’étoile montante du piano dévoile son projet étincelant.

Le 28 janvier sortait le troisième album de Joel Lyssarides enregistré par Joar Hallgren, mixé et masterisé par l'équipe de Lars Nilsson au Nilento Studio près de Göteborg (où le contrebassiste Avishaï Cohen aime graver sa musique). À ses côtés, ses fidèles comparses, le contrebassiste Niklas Fernqvist et le batteur Rasmus Blixt avec qui il entretient une connivence remarquable mettant en lumière son sens inné de la mélodie. On écoute le titre éponyme Stay Now, écrit non loin de Stockholm, dans le silence d’une maison située au cœur de la forêt, qui fait écho au plaisir de goûter chaque instant vécu, à "ce qui est précieux dans l’ici et maintenant", précise le pianiste :

Bercé par les disques de ses parents suédo-grecs, amateurs de Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker, le jeune Joel Lyssarides né en 1992 s'est ensuite entiché des répertoires de Chick Corea, Keith Jarrett et Gonzalo Rubalcaba. En moins de dix ans, il a reçu une vingtaine de prix. Très à son aise dans la musique classique autant que dans le jazz, la pop ou le blues, il a collaboré avec Dirty Loops, Benny Andersson, Nils Landgren ou encore la chanteuse Viktoria Tolstoy et la grande mezzo-soprano suédoise Anne Sofie von Otter. En 2017, il enregistrait son premier album jazz en trio dont la musique inspirée du flamenco, reflète aussi son expérience dans la musique folklorique suédoise. Son phrasé vif, son timbre et ses harmonies subtiles en font un des musiciens les plus écoutés sur les plateformes de streaming.

"Aussi heureux que je sois que beaucoup de gens aiment ma musique et veulent l'écouter encore et encore, l'impulsion créative vient toujours de moi. Moi et mon piano, ils sont au centre de mon univers musical".

Tous les morceaux de Stay Now ont été composés par Joel Lyssarides, sauf St Joseph qui est signé par le contrebassiste Niklas Fernqvist

