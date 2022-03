"SQN", les rythmes essentiels d'Arnaud Dolmen

Publié le 11 mars 2022 à 14:36 par Guillaume Schnee

Le batteur guadeloupéen invite l'accordéoniste Vincent Peirani et les danseurs Kuty et Dafné Bianchi dans la transe de ses pulsations universelles où la biguine et le bebob s'entrelacent avec subtilité.

Le batteur et percussionniste Arnaud Dolmen fait partie de cette talentueuse génération de musiciens qui perpétuent et modernisent l'héritage musical des rythmes caribéens et du Gwoka, la musique et danse traditionnelle de la Guadeloupe. Un art rythmique et mélodique que le musicien prodige a développé au contact de la crème des créateurs du jazz; de Jacques Schwarz-Bart, à Bojan Z, en passant par Alfredo Rodriguez, Mario Canonge, Naïssam Jalal, Laurent de Wilde, David Linx ou encore Samy Thiébault.

Une multitude d'aventures musicales qui expliquent ces cinq ans passés entre son premier, et excellent, album Tonbé Lévé et l'arrivée en janvier de sa nouvelle œuvre Adjusting. Un album aux compositions aussi libres que fourmillant d'idées, trouvant leurs sources dans les sons du passé comme dans une approche expérimentale et collective du jazz. Le polyrythmicien dévoile aujourd'hui la vidéo du titre SQN réalisée par Tiwel dans laquelle dansent Kuty et Dafné Bianchi sur des tons monochromatiques emportés par la vélocité de la batterie et la magie des sons de l'accordéon.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

« Sine Qua Non signifie revenir à l'essentiel. Ce morceau est une biguine avec un passage bop. Dans cette pièce musicale, je reviens à mes racines notamment avec la biguine. J'ai voulu y ajouter de l’accordéon car c'est un instrument assez mystérieux à mes yeux. Depuis ma tendre enfance, je l'entends dans les musiques guadeloupéennes comme le quadrille, dans les Chanté Noël » explique Arnaud Dolmen avant de rajouter « j’ai voulu montrer qu’il n’y a pas de frontière entre les styles et les générations. En s’ajustant à des univers, à priori, totalement opposés nous pouvons créer du beau. J'aime casser les codes ! Au final, l’essentiel pour moi c’est d’être un artiste/homme sans pensées limitantes, allant vers l’inconnu, vers l'autre avec amour et confiance ».

Outre Vincent Peirani, le batteur est accompagné sur cette version de SQN, différente de l'album, par le groove impeccable de Samuel F'hima (contrebasse) et la symbiose spirituelle entre Leonardo Montano (piano) et Francesco Geminiani (saxophone).

Arnaud Dolmen est en concert le 20 avril au New Morning à Paris.

En écoute Le Gwoka universel du batteur Arnaud Dolmen