"The Sound Braka", la musique de cœur de Stracho Temelkovski

Publié le 28 septembre 2020 à 12:55 par Catherine Carette

Le multi-instrumentiste lyonnais mêle au jazz les parfums des Balkans, de la Méditerranée et de l’Orient dans un premier album hypnotique.

Après l'EP Live in Seynod en duo avec le pianiste cubain Omar Sosa, le musicien improvisateur et beatboxer Stracho Temelkovski, riche d'une culture hétéroclite, invite ici ses « frères de son » à créer un répertoire singulier aux confins du jazz, des musiques improvisées et du monde . Un voyage vers un nouveau territoire sonore qui passe par les Balkans, la Méditerranée et l’Orient, proche et extrême, ou encore les faubourgs de Buenos Aires . A découvrir ci - dessous, le clip de "Saudade des Baumettes" réalisé par Rémi Dumas :

Aux percussions, basse, mandole, viola, beatbox et guitares, Stracho Temelkovski, musicien passionné de rencontres régénérantes, s'est entourés de fabuleux instrumentistes souvent leaders de leur propre formation : Jean - François Baëz à l'accordéon, Jean - Charles Richard aux saxophones, Ashraf Sharif Khan au sitar, Jean - Marie Machado au piano, Aziz Maysour au guembri, François Thuillier au tuba, Antony Gatta aux percussions, Shyam Goswami au chant, Iyad Haimour à la flute et au ney et au Fred « Brain » Monestier au synthétiseur .

Stracho Temelkovski - Photo de Laurie Diaz

Cette formation inédite a enregistré au studio La Buissonne et à la Bobine de Grenoble pour créer cette musique viscérale qui mêle harmonies latines et orientales, sons acoustiques et abstraits . On aime ce jazz oriental sans frontières aux sons envoûtants et aux rythmes asymétriques, débordant de vitalité et de générosité .

"The Sound Braka" sort le 30 octobre chez Musika Songes

